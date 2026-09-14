El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante una conferencia de prensa tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en Washington, el 29 de julio de 2026.
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Agencia Bloomberg
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El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, enfrenta una intensa presión para aumentar las tasas de interés en la reunión de política monetaria de la próxima semana, después de que un esperado informe de inflación mostrara que los precios al consumidor en Estados Unidos volvieron a avanzar el mes pasado.

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