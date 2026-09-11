Greg Jensen, codirector de inversiones de Bridgewater Associates LP, interviene en un panel durante la jornada inaugural del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el martes 16 de enero de 2024. Fotógrafo: Stefan Wermuth/Bloomberg.
Greg Jensen, codirector de inversiones de Bridgewater Associates LP, interviene en un panel durante la jornada inaugural del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el martes 16 de enero de 2024. Fotógrafo: Stefan Wermuth/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Greg Jensen, codirector de inversiones de uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, lanzó el viernes una sombría advertencia sobre los riesgos y las consecuencias del auge de la inteligencia artificial en el pódcast Odd Lots de Bloomberg.

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