En abril de 2025, Amazon lanzó una función que permite a su agente de IA visitar sitios web de marcas, seleccionar productos, ingresar datos de pago y completar compras. En septiembre, OpenAI presentó “Pago instantáneo” con el Protocolo de comercio agéntico, que permite realizar compras directamente desde ChatGPT. Y en enero de 2026, Google presentó el Protocolo de comercio universal, un estándar abierto desarrollado junto con Shopify, Target, Walmart y otros socios. El patrón es claro: los consumidores siguen decidiendo qué necesitan, pero cada vez es más frecuente que un algoritmo realice la compra.

El cliente sigue siendo el consumidor, pero ya no necesariamente el comprador. A esta separación la llamo el “cisma del comprador”.

Nuevas reglas de juego

Esto cambia las reglas del juego. El comercio electrónico, móvil y social transformaron la forma en que los compradores interactuaban con las marcas, pero el comprador seguía siendo humano. El comercio agéntico reemplaza al comprador humano por una máquina. Y las empresas construidas para persuadir a personas no están necesariamente preparadas para competir cuando quien evalúa sus productos es un algoritmo.

Un agente de IA no presta atención al empaque ni responde a la historia de una marca: analiza datos estructurados, consulta API y compara productos según criterios distintos a los que tradicionalmente ha trabajado el marketing.

Por eso, la pregunta ya no es únicamente cómo administrar las herramientas de IA dentro de la empresa. La pregunta urgente es: ¿qué pasa cuando la IA no es tu herramienta, sino tu cliente? La Auditoría de preparación algorítmica (ARA) propone responderla a partir de cinco pilares, evaluando el nivel de madurez de la organización y definiendo acciones concretas para los primeros 90 días.

Pilar 1: estrategia y liderazgo.

La alta dirección debe compartir una visión común sobre el comercio agéntico y entenderlo como una transformación estratégica, no como un asunto exclusivo de comercio electrónico o tecnología. El CEO, CMO, director comercial y CTO deben comprender sus implicaciones, incorporarlo a la agenda y definir quién liderará la transformación.

Pilar 2: datos y preparación técnica.

¿Están los datos de tus productos estructurados, completos, disponibles y accesibles mediante API? Las empresas más preparadas avanzan hacia un “gemelo digital” de cada producto: una representación legible por máquinas que reúne los atributos que un agente puede consultar. El concepto invierte la lógica tradicional: el gemelo digital ya no simula al cliente; se convierte en el cliente.

Pilar 3: preparación comercial.

Ya no basta con optimizar para los motores de búsqueda. Las empresas tendrán que trabajar en la “optimización de la intención del agente”: lograr que sus productos sean detectables, analizables y seleccionables por sistemas de IA. Las métricas también cambian: además de impresiones y clics, importarán el desempeño de las API, la calidad de los datos y el porcentaje de compras iniciadas por agentes en las que el producto resulta seleccionado.

Pilar 4: organización y talento.

El marketing deberá sumar conocimientos sobre API, esquemas de datos y economía de plataformas. No significa que los especialistas deban convertirse en ingenieros, sino que necesitan suficiente dominio técnico para tomar decisiones informadas. Al mismo tiempo, aparecen nuevos roles: arquitectos de esquemas, ingenieros de prompts que prueban cómo los agentes perciben los productos y coordinadores de verificación. Son puestos que prácticamente no existían hace cinco años y que serán esenciales en los próximos cinco.

Pilar 5: gobernanza y ética.

La pregunta final es qué ocurre cuando unas pocas plataformas controlan los agentes de IA que realizan las recomendaciones de compra. Las empresas enfrentan una disyuntiva: depender de esos guardianes para llegar al consumidor o fortalecer su infraestructura de venta directa al consumidor. En este nuevo escenario, el canal D2C puede convertirse también en una protección frente a la dependencia de las plataformas y en un espacio para preservar los datos y la relación con la marca.

El comercio agéntico no es una posibilidad lejana. Las reglas se están escribiendo ahora. La pregunta para las empresas no es si el comprador algorítmico llegará, sino si estarán preparadas cuando llegue.

*Escrito por: Paul F. Accornero (fundador de The AI Praxis y autor de The Algorithmic Shopper)