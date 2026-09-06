El avión de carga de Prime Air, con el logotipo de Amazon, se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: EFE.
El avión de carga de Prime Air, con el logotipo de Amazon, se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Un avión de carga operado por Prime Air, con el logotipo de , sufrió un este domingo luego de salirse de la pista tras aterrizar en el , informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

De acuerdo con la FAA, el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 horas locales (20:00 GMT). La aeronave involucrada es un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia, según informó el departamento en una publicación en Facebook.

El avión de carga de Prime Air, con el logotipo de Amazon, se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: EFE.
El avión de carga de Prime Air, con el logotipo de Amazon, se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: EFE.

Detalles del accidente

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la aeronave incendiada, con intensas llamas y una gran cantidad de humo. Los bomberos trabajaban para controlar el fuego y atender a las personas afectadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas resultaron heridas como consecuencia del accidente.

Por su parte, el señaló en X que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del terminal aéreo. Debido al incidente, todas las pistas y calles de rodaje permanecían cerradas, por lo que fueron suspendidos los despegues y aterrizajes.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al avión en medio de una carretera, mientras una gran llamarada y una columna de humo se observan detrás de la aeronave.

Con información de EFE.

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