BCP Miami opera desde julio como sucursal bancaria, tras obtener las autorizaciones de la FED y el regulador financiero de Florida. Foto: Andina/referencial.
BCP Miami opera desde julio como sucursal bancaria, tras obtener las autorizaciones de la FED y el regulador financiero de Florida. Foto: Andina/referencial.
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Redacción Gestión
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El amplió las operaciones que puede realizar en Estados Unidos luego de que su oficina en Miami pasara de operar como agencia a constituirse como sucursal bancaria. El cambio, autorizado por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), permite a la entidad atender también a compañías constituidas en ese país.

. Hasta entonces, la Agencia BCP Miami atendía principalmente a clientes vinculados con el BCP y otras empresas de Credicorp en Perú, Chile, Colombia, Bolivia y otros mercados donde el grupo tiene presencia.

Con la autorización obtenida, la sucursal podrá ampliar su atención a subsidiarias, holdings, vehículos de inversión y otras compañías vinculadas a grupos empresariales de sus clientes que estén constituidas en Estados Unidos.

“Cada vez más empresas desarrollan negocios entre Estados Unidos y América Latina, y queremos seguir siendo sus aliados”, señaló Mark Talbot, CEO de BCP Miami.

El ejecutivo indicó que la nueva condición de sucursal permitirá atender a un mayor número de empresas y ampliar la propuesta de servicios financieros para compañías que desarrollan operaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica.

La nueva figura permitirá al BCP Miami atender también a empresas constituidas en Estados Unidos y ampliar sus servicios corporativos. Foto: BCP Miami.
La nueva figura permitirá al BCP Miami atender también a empresas constituidas en Estados Unidos y ampliar sus servicios corporativos. Foto: BCP Miami.

¿Qué servicios ofrecerá?

La sucursal continuará ofreciendo cuentas corporativas en dólares y euros, transferencias nacionales e internacionales, soluciones de pagos, banca digital, productos de tesorería y financiamiento empresarial.

Estos servicios también estarán disponibles para , de acuerdo con los estándares regulatorios y de cumplimiento aplicables a la entidad.

Talbot señaló además que el BCP Miami tiene como objetivo incorporar alrededor de 100 nuevos clientes corporativos hacia 2027. La meta está vinculada con la ampliación de su capacidad para atender empresas que operan en Estados Unidos y en los países donde Credicorp mantiene presencia.

La conversión de la agencia en sucursal se produce en el marco de la estrategia de y amplía el ámbito de atención de su operación bancaria en Estados Unidos.

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