Latam Airlines Perú fortaleció su operación entre Lima y Arequipa con una nueva frecuencia orientada principalmente a pasajeros corporativos. La nueva operación comenzó este mes de septiembre y contempla el pernocte de una aeronave en la Ciudad Blanca. ​

“Arequipa es una plaza estratégica dentro de nuestra red doméstica y esta nueva frecuencia responde a las necesidades de nuestros pasajeros”, comentó Lucía Dávila, gerente comercial de Latam Airlines Perú.

Según la programación, los pasajeros salen de Arequipa a las 7:00 a.m. y llegan a la capital a las 8:30 a.m., una programación orientada principalmente a pasajeros que viajan por trabajo y necesitan aprovechar una jornada laboral completa en Lima.

En sentido inverso, el nuevo vuelo nocturno parte de Lima a las 7:50 p.m. y llega a Arequipa a las 9:20 p.m.

Lourdes Carrera y Abel Guerra, piloto y segundo oficial, respectivamente, de la aeronave de LATAM que pernocta en Arequipa. (Foto: María Abanto Oré - Diario Gestión)

15 vuelos diarios a Arequipa

La apuesta se da en una ruta que ya concentra un importante flujo para la aerolínea. Lima–Arequipa es actualmente la segunda conexión con mayor número de frecuencias de Latam Airlines Perú, solo por detrás de Lima–Cusco, con un promedio de 15 vuelos diarios considerando ambos sentidos.

Entre enero y julio de 2026, la ruta movilizó un promedio de 110,556 pasajeros mensuales, también considerando ambos sentidos.

Tripulación de LATAM que opera bajo la nueva modalidad y mantiene la aeronave en Arequipa. (Foto: María Abanto Oré - Diario Gestión)

“Contar con una aeronave que pernocta en la ciudad nos permite iniciar la jornada con una operación más estable y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa especialmente conveniente para quienes viajan por trabajo, quienes podrán llegar a Lima a las 8:30 a.m., aprovechar una jornada laboral completa en la capital y contar con alternativas para retornar el mismo día”, señaló Dávila.

El peso del pasajero corporativo explica la decisión de la aerolínea. Lima–Arequipa es la ruta de Latam Perú con mayor cantidad de pasajeros corporativos, con un promedio mensual de 8,404 viajeros pertenecientes a las categorías Signature, Black, Platinum y Gold.

Lucía Dávila, gerente comercial de LATAM Airlines Perú. (Foto: María Abanto Oré - Diario Gestión)

Así, la nueva frecuencia apunta a atender un segmento específico de viajeros, particularmente aquellos que necesitan llegar temprano a Lima, cumplir una jornada laboral y regresar a Arequipa el mismo día.

En paralelo, Latam proyecta que la operación asociada a Arequipa —considerando los tramos con Lima y Cusco— alcance 1.64 millones de pasajeros al cierre de 2026, frente a los 1.62 millones registrados en 2025, lo que supone un crecimiento proyectado de 1.2%.