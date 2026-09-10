Shadow IA. Una de cada cinco organizaciones analizadas por Vigilantium presenta una brecha asociada al uso de herramientas de inteligencia artificial sin control corporativo. Foto: Mika Baumeister
Shadow IA. Una de cada cinco organizaciones analizadas por Vigilantium presenta una brecha asociada al uso de herramientas de inteligencia artificial sin control corporativo. Foto: Mika Baumeister
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Fernando Cuadros Concha
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Más del 56% de los ataques dirigidos contra sistemas de seguridad ya estarían siendo impulsados por inteligencia artificial, según el IBM Cost of Data Breach Report 2026, citado por Vigilantium.

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