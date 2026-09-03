Miles de usuarios han notificado interrupciones en el servicio de los chatbots en más de 70 países. (Foto: iStock)
Miles de usuarios han notificado interrupciones en el servicio de los chatbots en más de 70 países. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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Las plataformas de inteligencia artificial (IA) ChatGPT (desarrollada por OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) y Grok (SpaceXAI) sufren este jueves una caída a nivel global, según el portal especializado DownDetector.

La plataforma con más afectados fue ChatGPT, ya que, según DownDetector, casi 38,000 usuarios en Estados Unidos reportaron problemas en torno a las 11:00 a.m. (15:00 GMT).

Los datos de esta misma web señalan que el 80% de los problemas comunicados están relacionados directamente con el chatbot, mientras que un 8% corresponde a fallos en el asistente de IA de OpenAI especializado en código, Codex, y un 7% en la aplicación.

La interrupción de ChatGPT, Gemini, Claude y Grok genera problemas para quienes utilizan estas herramientas de inteligencia artificial. | Crédito: MATTEO DELLA TORRE / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
La interrupción de ChatGPT, Gemini, Claude y Grok genera problemas para quienes utilizan estas herramientas de inteligencia artificial. | Crédito: MATTEO DELLA TORRE / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Picos de incidentes en las plataformas

Por su parte, la página oficial de estado del sistema de OpenAI muestra un aviso que indica que actualmente está “experimentando problemas” y que hay “errores graves en ChatGPT y Codex”.

“Se ha implementado una solución para Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5, y estamos monitorizando su recuperación. Los únicos modelos afectados actualmente son Opus 4.8 y Opus 5″, anota el mensaje.

Con respecto a esta web, según DownDetector, el pico de incidentes se produjo a las 10:56 hora local, cuando 1,417 usuarios reportaron problemas en Estados Unidos.

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Por último, Gemini registró su pico de incidencias a las 11:03, hora local, con 435 notificaciones, según el portal especializado.

Con información de EFE

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