La IA ya se convirtió en un asesor de compras en Perú. Foto: Realidades.
La IA ya se convirtió en un asesor de compras en Perú. Foto: Realidades.
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Josimar Cóndor
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El consumidor peruano viene cambiando por la influencia de la tecnología, la presión económica y un mercado laboral más exigente. En ese tránsito, empiezan a consolidarse nuevos hábitos de compra y decisión que marcan el 2026: el cliente que confía en la inteligencia artificial (IA) para elegir qué comprar, el que apuesta por una “educación adaptativa” y de retorno rápido, y el que calcula cada salida bajo la regla de “seguridad y valor primero”, según el reporte Consumidor peruano 2026, de Ipsos Perú.

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