Javier Álvarez, director senior de Tendencias de Ipsos Perú, señaló que la referida investigación confirma que la curiosidad tecnológica, el “lifelong learning” (aprendizaje continuo) y la racionalización del entretenimiento ya no son nichos, sino tendencias que cruzan todos los niveles socioeconómicos.

Así, la inteligencia artificial (IA) comienza a perfilarse como un nuevo y poderoso asistente en el proceso de decisión de compra. Aunque su uso aún no es masivo, el consumidor peruano ya la explora para simplificar elecciones, comparar productos y recibir recomendaciones personalizadas, sobre todo en categorías de alta complejidad o valor.

En concreto, 74% de encuestados en el Perú Urbano declaró haber usado la inteligencia artificial en diversas formas y frecuencias para alguna compra. En el desagregado, 26% indicó haberla empleado “alguna vez” para pedir recomendaciones como un dato más para decidir la compra. En tanto, 31% la ha probado por curiosidad sin basar una compra en ella, 16% la usa con cierta frecuencia para resumir opciones y solo 2% confía plenamente en ella como su principal asesor antes de compras importantes. Otro 26% nunca la ha usado para esto.

Frecuencia y disposición de uso de IA como asesor de compras. (Fuente: Ipsos Perú).

El uso es más fuerte en el NSE A, donde 24% ya la utiliza con frecuencia para resumir opciones o recomendar productos.

“El estado actual de esta tendencia es de exploración. A medida que la confianza crezca, tener una presencia optimizada y positiva en estas plataformas podría convertirse en un factor decisivo para la compra”, remarcó el reporte.

El 74% de encuestados en Perú Urbano declaró haber usado la inteligencia artificial en diversas formas y frecuencias para alguna compra. (Foto: Andina).

Categorías de consulta: la IA es clave en compra de tecnología

La disposición a usar la IA se dispara en compras de alto involucramiento. Tecnología lidera con 59%: celulares, laptops y audífonos son las categorías donde más se pide ayuda a ChatGPT, Gemini o Copilot. A esa categoría, le siguen entretenimiento con 18% —películas, libros, videojuegos— y ropa y accesorios de moda también con 18%.

Más atrás aparecen planes de viaje con 17%, servicios financieros con 16% y electrodomésticos con 14%.

En tanto, hay un 13% que declara que no usaría la IA para pedir recomendaciones. Para las marcas, la implicancia es clara: entender cómo sus productos son representados por estos intermediarios algorítmicos será clave.

Categorías con mayor disposición de uso de IA para recomendación. (Fuente: Ipsos Perú).

La educación adaptativa es clave en los peruanos

En un entorno profesional que evoluciona a velocidad vertiginosa, la “educación adaptativa” se impone como estrategia de carrera. El modelo de una única formación para toda la vida quedó obsoleto y da paso al aprendizaje continuo.

Así, el estudio de Ipsos Perú reveló que la necesidad de capacitación continua es prioridad: 50% la considera “una prioridad urgente” (18%) o “importante” para realizar (32%). Por su parte, 33% siente que sus habilidades son suficientes por ahora.

Consultados por la opción educativa que adoptarían, 42% afirmó que prefiere cursos cortos y muy especializados, tipo bootcamps o certificaciones de pocas semanas enfocados en una habilidad específica. Los talleres o seminarios presenciales de corta duración captan al 38%. En contraste, solo 20% optaría por un programa largo y certificado como un diplomado o maestría en una universidad de prestigio.

Los cursos online a ritmo propio en plataformas como Coursera o Platzi llegan a 17%.

Opciones educativas preferidas por el consumidor peruano. (Fuente: Ipsos Perú).

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Habilidades duras y blandas: el mix que pide el mercado

De tener que invertir el tiempo en aprendizaje, el 52% de encuestados indicó que buscaría una capacitación que combine habilidades técnicas o “duras” —programación, análisis de datos, idiomas— con habilidades interpersonales o “de poder” —comunicación efectiva, liderazgo—, en igual medida.

Por su parte, 25% se inclinaría solo por habilidades blandas y 23% solo por las duras.

“Las instituciones que logren ofrecer un balance entre ambas en formatos ágiles serán las que capitalicen esta creciente necesidad”, indicó el reporte.

Para los más jóvenes, la educación es definitivamente una prioridad: 26% de peruanos de 18 a 24 años la tiene como tal.

El peruano y el entretenimiento inteligente

La decisión sobre cómo y dónde gastar el presupuesto de entretenimiento se volvió un complejo acto de equilibrio. El consumidor navega entre la comodidad del hogar y el anhelo de experiencias únicas, pero con reglas nuevas, afirma el reporte de Ipsos Perú.

“La gente está analizando mejor a dónde van y no. Lo que buscan es que el lugar que elijan sea seguro, sea costo-beneficio, que sea adecuado el pago, y que sea una experiencia única”, comentó Álvarez.

Así, cuando decide salir, las expectativas de las personas son más altas que nunca. Los factores básicos como seguridad, accesibilidad y una justa relación calidad-precio son ahora prerrequisitos indispensables. En ese sentido, la condición de que el lugar y sus alrededores se perciban como seguros, así como que sea fácil de llegar y regresar, son importantes para el 73% de encuestados como elementos del entretenimiento fuera del hogar.

“Solo una vez que estos elementos están garantizados, el consumidor está dispuesto a valorar y pagar por el carácter especial”, detalla Ipsos.

Siete de cada 10 peruanos buscan que lugar de salidas y sus alrededores se perciban como seguros, así como que sea fácil de llegar y regresar. (Imagen: Andina).

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El equilibrio manda: mayoría reparte gasto de entretenimiento entre casa y la calle

En la distribución del gasto en entretenimiento, el 32% de encuestados intenta equilibrar su presupuesto: invierte algo en casa, pero se asegura de tener dinero para salidas, siendo así el principal comportamiento de los peruanos de cara al entretenimiento.

Por su parte, el 25% prefiere invertir en mejorar el entretenimiento en casa —mejor televisor, más suscripciones— y 28% intenta limitar el gasto en ambos y busca opciones gratuitas o de muy bajo costo.

Por NSE, los más jóvenes y los NSE A y B son quienes más valoran que la experiencia sea única (75%) y que tenga buenas reseñas (77%).

“Tiene que ver un poco con ahorro y con seguridad. La gente prefiere no salir de noche y, por otro lado, quieren ahorrar. Hay quienes para algunas ocasiones se quedan en casa y en otras, salen también porque tienen que vivir, interactuar, sociabilizar”, finalizó Álvarez.

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