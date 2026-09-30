La comisión ENFEN, que monitorea al Fenómeno de El Niño (FEN), publicó el lunes su reporte quincenal y las proyecciones siguieron empeorando. Para el FEN costero, se prevé una magnitud “extraordinaria” hasta enero del 2027, mientras que para el FEN global, la magnitud “muy fuerte” también se mantendrá hasta dicho mes. Ambas anomalías reducirán su magnitud hacia el otoño del 2027. Las lluvias asociadas al FEN costero ya se iniciaron en Tumbes y Piura, y se extenderán por la costa y sierra norte, y la costa central. En contraste, habrá déficit hídrico en la sierra sur y la selva.

Si bien el Gobierno de Keiko Fujimori reaccionó apenas asumió, disponiendo la habilitación presupuestaria para obras de prevención (S/ 179.5 millones, el 18 de agosto, y S/ 447 millones, el 20 de agosto) y la incorporación del esquema de servicios por impuestos a las intervenciones en el marco del FEN, las trabas administrativas no se hicieron esperar. Así que ayer, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia 013-2026, que autoriza a la entidad encargada de las obras de prevención, la Autoridad Nacional del Agua (ANA, adscrita al Midagri), a adquirir insumos, bienes y servicios para la operación y mantenimiento de equipos y maquinaria destinados a dichas intervenciones. Habría que asumir que las obras no estarían avanzando con la celeridad requerida.

El problema es que ha pasado más de un mes desde que se habilitó el dinero y, en Piura y Tumbes, el plazo para la prevención ya está caducando. Esta es una muestra más de la falta de planificación de los gobiernos previos, en especial de los cuatro del quinquenio 2021-2026 y, por supuesto, de las autoridades subnacionales, que no planifican y cuando ocurre alguna emergencia, recurren al Gobierno nacional. El FEN es un evento recurrente, de modo que es obligación de las autoridades anticiparse a su presencia, lo que evitaría que reaccionen cuando ya tienen el agua hasta el cuello.

Según un informe del BCR, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene en ejecución nueve proyectos de soluciones integrales de protección frente inundaciones (otros nueve ya están culminados), que se iniciaron después del 2027. El análisis del BCR advierte que “no debe inferirse que un determinado porcentaje de avance físico implica una reducción equivalente del riesgo”. Y también cabría preguntarse por qué se tarda tanto en concluirlos. Lo que el país necesita frente al FEN es un plan nacional integral a mediano plazo, que cuente con presupuesto asegurado, ponga fin a las soluciones puntuales y que esté a cargo del Gobierno nacional.