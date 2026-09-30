La Unión Europea (UE) reunirá a representantes del sector empresarial, entidades públicas, organizaciones de cooperación e instituciones implementadoras de sus programas y proyectos para generar un espacio de diálogo sobre los desafíos que enfrenta el Perú en materia laboral.

Puntualmente, durante el evento “Encuentro Empresarial 2026”, que se desarrollará el 1 de octubre, busca responder a las necesidades de talento humano de las empresas

Temas sobre la mesa

El encuentro pondrá en el centro la necesidad de acercar la demanda laboral de las empresas a los programas y proyectos que promueven empleo digno, con énfasis en jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, así como algunas iniciativas para la certificación de competencias laborales, fortalecimiento de servicios de intermediación laboral, formación dual y más.

Como parte de la jornada se realizará el lanzamiento oficial del estudio “El talento que requieren las empresas peruanas” , elaborado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el apoyo de la Unión Europea.

El estudio constituye un insumo para comprender las necesidades actuales del sector empresarial y contribuir al diálogo entre actores públicos y privados en torno al empleo decente y formal.

Asimismo, la agenda contempla tres espacios de diálogo: un panel de innovación y cooperación, orientado a compartir las iniciativas para cerrar las brechas de talento y fortalecer la articulación entre formación, empleabilidad e inserción laboral; un panel empresarial, que recogerá la visión del sector privado sobre desafíos como la rotación laboral, la productividad y la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados; y, finalmente, el conversatorio de alto nivel, que abordará los retos y oportunidades para construir una agenda compartida que contribuya al desarrollo del talento humano

La Unión Europea, junto con sus socios IILA, la Cooperación Alemana y la GIZ y la Cámara de Comercio de Lima, viene promoviendo iniciativas de trabajo conjunto con empresas en materia de empleabilidad e inserción laboral, en articulación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y en el marco de la estrategia Global Gateway.