¿Cuáles son las expectativas sobre el empleo en Perú? (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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La Unión Europea (UE) reunirá a representantes del sector empresarial, entidades públicas, organizaciones de cooperación e instituciones implementadoras de sus programas y proyectos para .

Puntualmente, durante el evento “Encuentro Empresarial 2026”, que se desarrollará el 1 de octubre, busca responder a las necesidades de talento humano de las empresas

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El encuentro pondrá en el centro la necesidad de acercar la demanda laboral de las empresas a los programas y proyectos que promueven empleo digno, con énfasis en jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, así como algunas iniciativas para la certificación de competencias laborales, fortalecimiento de servicios de intermediación laboral, formación dual y más.

Como parte de la jornada se realizará el lanzamiento oficial del estudio “El talento que requieren las empresas peruanas”, elaborado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el apoyo de la Unión Europea.

Asimismo, la agenda contempla tres espacios de diálogo: un panel de innovación y cooperación, orientado a compartir las iniciativas para cerrar las brechas de talento y fortalecer la articulación entre formación, empleabilidad e inserción laboral; un panel empresarial, que recogerá la visión del sector privado sobre desafíos como la rotación laboral, la productividad y la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados; y, finalmente, el conversatorio de alto nivel, que abordará los retos y oportunidades para construir una agenda compartida que contribuya al desarrollo del talento humano

La Unión Europea, junto con sus socios IILA, la Cooperación Alemana y la GIZ y la Cámara de Comercio de Lima, viene promoviendo iniciativas de trabajo conjunto con empresas en materia de empleabilidad e inserción laboral, en articulación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y en el marco de la estrategia Global Gateway.

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