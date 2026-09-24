La mayoría de países de la Unión Europea (UE), incluidas grandes economías como España, Alemania e Italia, apuestan por que socios considerados de confianza, como Reino Unido, Suiza, Japón y Canadá, puedan beneficiarse de la norma que prevé priorizar a la industria europea a la hora de conceder fondos públicos.

La Ley de Aceleración Industrial, propuesta por la Comisión Europea a principios de año, prevé exigir un mínimo de fabricación local cuando las autoridades destinen fondos públicos a industrias estratégicas, como la del automóvil o las tecnologías limpias, pero los países deben decidir qué se considera exactamente ‘made in Europe’ (hecho en Europa).

La cuestión fue abordada este jueves durante un consejo de ministros de Industria de la UE, muchos de los cuales apostaron a su llegada por adoptar un enfoque que no limite la etiqueta de producción europea a los 27 Estados miembros de la UE, sino que incluya a otros países necesarios para la industria comunitaria y con los que el bloque tiene buenas relaciones.

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La ley, que también prevé exigir condiciones de control europeo y contratación local en las grandes inversiones extranjeras, está dirigida particularmente a frenar la competencia de China, pero ha suscitado quejas entre socios comerciales de la UE, que la ven demasiado proteccionista.

“Debemos seguir un principio de ‘hecho con Europa’: producir en Europa, pero en cooperación con nuestros socios comerciales, como Noruega y Suiza, y también con otros socios como Canadá, a quien la presidenta de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) ha ofrecido una asociación particularmente privilegiada”, dijo la ministra de Economía y Energía de Alemania, Katherina Reiche.

La ministra alemana de Asuntos Económicos y Energía, Katherina Reiche, habla durante una rueda de prensa durante su visita a la refinería PCK en Schwedt, Alemania, el 11 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER

En la misma línea, el ministro de Empresa italiano, Adolfo Urso, abogó por partir de la base industrial de los Veintisiete pero incluir también a “socios estratégicos”, entre los que citó a Reino Unido, Noruega, Canadá y Japón. “No debemos ser poco realistas, tenemos que ser pragmáticos y responsables”, dijo a su llegada a la reunión.

También los responsables de Bélgica, Polonia, Suecia, Finlandia y Hungría se mostraron a favor de incluir a países con los que haya buenas relaciones comerciales y lograr una postura “equilibrada”, mientras que Francia se mantuvo como el más férreo defensor de circunscribir la medida el máximo posible a la UE.

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“Hay algunos que han decidido ser parte del proyecto europeo y otros que han decidido abandonarlo”, dijo en referencia a Reino Unido el ministro de Industria francés, Sébastian Martin, quien, sin embargo, se mostró dispuesto a incluir a países como Suiza “que tienen cadenas de suministros integradas” con las del bloque.

El primer paso, subrayó, debe ser encontrar un acuerdo entre los Veintisiete puesto que “la industria está esperando”.

España, por su parte, presentó una propuesta que plantea incluir a terceros países en el paraguas ‘made in Europe’ en diferentes grados y en función de cada sector concreto, según explicó el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, durante una reunión del Consejo de Competitividad de la UE en Bruselas (Bélgica), el 24 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

España plantea establecer tres áreas geográficas: la primera capa sería el “núcleo duro” formado por los 27 Estados miembros de la UE, la segunda incluiría a los países del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia) y a otros socios “confiables” que den un trato recíproco y, finalmente, una tercera capa incorporaría a países con los que la UE tenga acuerdos comerciales, aduaneros o de compra pública (unos 80 potencialmente).

En el segundo estrato podrían estar Reino Unido, Canadá o Japón, mientras que en el tercero podrían entrar incluso países que no tengan acuerdos con el bloque, como China, cuando se trate de componentes que solo ellos puedan fabricar.

Hereu defendió que la propuesta busca cimentar una “autonomía estratégica abierta” y supone un enfoque “pragmático” que ayudaría a superar las divisiones entre socios al tomar decisiones sector por sector en lugar de incluir o excluir totalmente a ciertos países.