¿Qué necesita América Latina, y sobre todo Perú, para crecer? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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América Latina posee gran parte de los “ingredientes” que hoy buscan las grandes potencias: recursos naturales, una ubicación estratégica y población joven. Sin embargo, convertir ese potencial en inversión y crecimiento sostenido depende de algo menos tangible.

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