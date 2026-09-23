El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrechó la mano de Xi Jinping el miércoles al ofrecer al líder chino una inusual bienvenida personal en el aeropuerto, al inicio de una visita de Estado de tres días. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrechó la mano de Xi Jinping el miércoles al ofrecer al líder chino una inusual bienvenida personal en el aeropuerto, al inicio de una visita de Estado de tres días. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
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Redacción Gestión
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y fue recibido en la pista de aterrizaje por el mandatrio norteamericano, un gesto que no ha ofrecido a otros jefes de Estado.

Trump y la primera dama de Estados Unidos, Melania, recibieron a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, después de que el presidente chino descendiera de su avión en la base conjunta Andrews, cerca de Washington.

Se tiene previsto que se , en el segundo encuentro entre ambos este año, con una .

El principal acto de la visita de tres días será la reunión bilateral del jueves en la residencia presidencial, donde Trump también ofrecerá a Xi una cena de Estado.

Xi Jinping será recibido por Trump en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, antes de iniciar su visita de tres días. Foto: EFE.
Xi Jinping será recibido por Trump en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, antes de iniciar su visita de tres días. Foto: EFE.

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Asimismo, será el tercer encuentro entre ambos desde el regreso de Trump al poder en 2025. Los anteriores se produjeron en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur) y en mayo de este año en Pekín.

Aunque no se prevén grandes acuerdos, se espera que la reunión mantenga el tono cordial de los encuentros anteriores, en los que ambos líderes han buscado preservar los canales de diálogo pese a las diferencias entre las dos principales potencias mundiales.

Con información de EFE y AFP

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