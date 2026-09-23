El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo chino, Xi Jinping y fue recibido en la pista de aterrizaje por el mandatrio norteamericano, un gesto que no ha ofrecido a otros jefes de Estado.

Trump y la primera dama de Estados Unidos, Melania, recibieron a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, después de que el presidente chino descendiera de su avión en la base conjunta Andrews, cerca de Washington.

Se tiene previsto que se reunan este jueves en la Casa Blanca, en el segundo encuentro entre ambos este año, con una agenda marcada por las tensiones comerciales, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán y la competencia por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El principal acto de la visita de tres días será la reunión bilateral del jueves en la residencia presidencial, donde Trump también ofrecerá a Xi una cena de Estado.

El presidente Trump y @FLOTUS le acaban de dar la bienvenida al presidente de China, Xi Jinping, y a la señora Peng a Estados Unidos.



En este video, @POTUS saluda mientras suena el himno nacional estadounidense y aviones B-1 sobrevuelan el país. 🇺🇸 pic.twitter.com/NAxUJgg7uw — USA en Español (@USAenEspanol) September 23, 2026

Xi Jinping será recibido por Trump en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, antes de iniciar su visita de tres días. Foto: EFE.

Será la primera visita de Xi a la Casa Blanca en más de una década, después de la realizada en 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama.

Asimismo, será el tercer encuentro entre ambos desde el regreso de Trump al poder en 2025. Los anteriores se produjeron en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur) y en mayo de este año en Pekín.

Aunque no se prevén grandes acuerdos, se espera que la reunión mantenga el tono cordial de los encuentros anteriores, en los que ambos líderes han buscado preservar los canales de diálogo pese a las diferencias entre las dos principales potencias mundiales.

Con información de EFE y AFP