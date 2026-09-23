Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este jueves en la Casa Blanca para abordar las tensiones entre Estados Unidos y China. Foto: EFE.
Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este jueves en la Casa Blanca para abordar las tensiones entre Estados Unidos y China. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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, en el segundo encuentro entre ambos este año, con una .

Xi tiene previsto llegar este miércoles, después de las 18:00 horas (22:00 GMT), a la base aérea Andrews, en las afueras de Washington. El mandatario chino será recibido en la pista por Trump, un gesto que el presidente estadounidense no ha ofrecido a otros jefes de Estado.

El principal acto de la visita de tres días será la reunión bilateral del jueves en la residencia presidencial, donde Trump también ofrecerá a Xi una cena de Estado.

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Asimismo, será el tercer encuentro entre ambos desde el regreso de Trump al poder en 2025. Los anteriores se produjeron en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur) y en mayo de este año en Pekín.

Xi Jinping será recibido por Trump en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, antes de iniciar su visita de tres días. Foto: EFE.
Xi Jinping será recibido por Trump en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, antes de iniciar su visita de tres días. Foto: EFE.

Aunque no se prevén grandes acuerdos, se espera que la reunión mantenga el tono cordial de los encuentros anteriores, en los que ambos líderes han buscado preservar los canales de diálogo pese a las diferencias entre las dos principales potencias mundiales.

Comercio y carrera por la inteligencia artificial

La tregua comercial, que vence en noviembre, será uno de los asuntos centrales de la conversación. A ello se sumará el acceso a minerales críticos y tierras raras, insumos clave para las industrias tecnológica y de defensa.

“Quien gane en el campo de la IA, gana”, afirmó Trump la semana pasada al descartar regulaciones que, a su juicio, podrían frenar el desarrollo de esta tecnología.

Irán y el futuro de Taiwán

Trump llegará a la reunión con Xi en un escenario distinto al de mayo, marcado por el estancamiento de la guerra de Irán y las implicancias que el conflicto podría tener para los republicanos ante las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

El mandatario estadounidense busca incrementar el aislamiento económico de Irán, mientras que China defiende su derecho a mantener relaciones comerciales con Teherán, su principal proveedor de petróleo.

Trump ratificó la semana pasada una ley que permite imponer nuevos aranceles a países que compren gas y petróleo de Rusia e Irán, como ocurre con China. Sin embargo, hasta ahora Washington no ha anunciado medidas contra Pekín, en parte para evitar poner en riesgo la reunión con Xi.

Taiwán será otro de los asuntos sensibles. Pekín reclama la soberanía sobre la isla y se espera que Xi plantee a Trump limitar el suministro estadounidense de armas a Taipéi. China no descarta recurrir a la fuerza para lograr la anexión.

Trump, por su parte, mantiene una posición ambigua respecto de Taiwán y, desde su último encuentro con Xi, mantiene paralizado un paquete de armamento para la isla, al considerar que puede servir como “moneda de cambio” en las negociaciones con Pekín.

La Administración estadounidense sostiene, no obstante, que no ha modificado su política histórica hacia Taiwán. Bajo el principio de “una sola China”, Washington no reconoce formalmente la independencia de la isla, aunque mantiene su compromiso de proporcionarle los medios para defenderse.

Rubio destaca necesidad de mantener el diálogo

“EE.UU. y China son las dos mayores economías del mundo y dos de las principales potencias militares. La relación entre ambos será determinante para el siglo XXI, tenemos la obligación de interactuar y hablar al más alto nivel”, afirmó en una rueda de prensa en Nueva York.

Rubio reconoció “importantes discrepancias”, especialmente en materia comercial. Sobre la venta de armas a Taiwán que permanece en suspenso, señaló que Estados Unidos completó en diciembre “la mayor operación de venta de armamento a la isla hasta ese momento”.

Según el secretario de Estado, el viaje de Xi a Washington forma parte de un acuerdo de visitas recíprocas. Además, adelantó que habrá nuevas oportunidades de contacto durante las próximas cumbres de APEC, que se celebrará en China, y del G20, en Florida.

Con información de EFE.

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