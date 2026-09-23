Ante el riesgo de desbordes, huaicos e inundaciones vinculados al fenómeno El Niño, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, reconoció que se identificaron unos 1,700 puntos críticos a nivel nacional. De este total, solo intervendrán directamente en 536 antes de que se intensifiquen las lluvias, según el funcionario.

“Todavía hay más del 60% que no vamos a intervenir nosotros”, señaló en el foro “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”, organizado por El Comercio y América Multimedia.

Ese grupo de puntos críticos deberá ser atendida, según el ministro, por gobiernos regionales y municipalidades, con ayuda de empresas privadas, para reducir el riesgo.

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Vinelli precisó que el Ejecutivo empezó los trabajos de preparación desde el 3 de agosto, y las intervenciones están concentradas en las zonas de mayor riesgo.

Lluvias y desplazamientos ya empezaron: también las labores

En esa línea, dijo que el FEN ya está mostrando sus primeros efectos, con lluvias en Ecuador que avanzaron hacia Tumbes y Piura; mientras que en Tacna, Moquegua y Arequipa, se registraron precipitaciones y deslizamientos.

Vinelli aclaró que las lluvias continuarán durante las próximas semanas, aunque la magnitud final del evento dependerá de la evolución de las condiciones climáticas.

El titular del Midagri, Marco Vinelli, cuestionó además que varias de las intervenciones no se hayan ejecutado con anticipación, pese a que los indicadores de alerta ya estaban presentes desde febrero. Foto: difusión / referencial GEC

Aclaró el funcionario que en Piura se ejecutan trabajos de limpieza y descolmatación de los cauces, por lo que se espera que el río Piura eleve su capacidad hasta entre 3,900 y 4,000 metros cúbicos por segundo ; aunque reconoció que una crecida superior a ese nivel todavía puede provocar un desborde, en caso de que El Niño tenga una magnitud extrema.

El Ejecutivo también evalúa habilitar una salida para el agua desde la parte baja de Piura hacia la laguna Ramón o hacia el mar. Una de las alternativas contempla una intervención de unos ocho kilómetros y la otra de aproximadamente 15 kilómetros.

Inyección de recursos

El ministro puntualizó que se han distribuido alrededor de S/ 1,800 millones para acciones vinculadas con defensa, transporte, vivienda, agricultura, educación, cultura y gobiernos locales; no sin antes advertir que, al asumir, el Gobierno encontró unos S/ 800 millones en el fondo de contingencia, cifra insuficiente para combatir el FEN.

Vinelli aseguró que se desembolsó dinero para la adquisición de alimentos, limpieza de ríos y cauces, movilización de puentes Bailey, helicópteros, maquinaria y otros equipos necesarios para responder ante una emergencia.

Dentro de la capacidad operativa para la emergencia meteorológica, Vinelli señaló que se dispone de 19 helicópteros, 14 aviones de las Fuerzas Armadas, 77 puentes Bailey, motobombas, maquinaria pesada y más de 300 equipos especializados para retirar agua.

Además, las Fuerzas Armadas cuentan con unas 13,400 personas capacitadas y se dispone de tres hospitales de campaña y 250 puntos donde podrían instalarse albergues temporales.

Trabas burocráticas

Durante su participación en el foro de El Comercio y América Multimedia, el titular del Midagri aclaró que el marco normativo actual frena al Estado en situaciones críticas, como por ejemplo:

Trámites hídricos descentralizados e ineficientes, que obligan a agricultores a desplazarse entre regiones para ubicar a la Autoridad Local del Agua (ALA) competente, debido a cómo se redactaron las leyes de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA).

Control de insumos y contrabando, ya que el marco legal vigente restringe la acción del Estado ante el ingreso de plaguicidas no certificados o de contrabando.

Además, cuestionó la revisión excesiva en proyectos de endeudamiento público o asociaciones público-privadas autofinanciadas, dado que los controles deben enfocar sus competencias sin dilatar la emisión de decretos ni la puesta en marcha de obras.

Vinelli concluyó que se dispone de S/ 9,000 millones asegurados para las obras de reconstrucción y respuesta rápida, mientras que se espera trabajar con la SBS en la delimitación de zonas vulnerables y activación de seguros paramétricos.