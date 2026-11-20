Los ciudadanos latinoamericanos tienen cada vez menos hijos con una tasa de 1.8 por mujer, además de registrar las tasas más bajas de matrimonio formal en el mundo, en un contexto de restricciones económicas y de acceso a la vivienda, reveló un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El estudio sobre el Estado de la Población Mundial 2026: ‘Generaciones venideras. Empoderar a la juventud para que trace su propio futuro’, detalló que la tasa de fecundidad de 1.8 en Latinoamérica y el Caribe se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo (2.1) y por debajo del promedio mundial (2.2), aunque por encima del dato de las regiones consideradas más desarrolladas que es de 1.5.

En la región de Latinoamérica y el Caribe también se ha registrado una reducción del embarazo adolescente, lo que se refleja en que entre los años 2000 y 2023 la tasa de fecundidad en este grupo de personas cayó entre un 40 % y un 50 %, y para el 2026 se estima que la tasa sea de 48 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años, aunque sigue estando por encima del promedio mundial de 37.

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Pese a estos avances, las adolescentes afrodescendientes de la región enfrentan mayores desigualdades y tienen un riesgo de embarazo un 50 % más elevado que el resto de la población, indica el informe.

El estudio resaltó una iniciativa de Uruguay puesta en marcha entre 2016 y 2020, con el fin de prevenir los embarazos no intencionales en adolescentes y brindar atención integral a las adolescentes embarazadas y a los progenitores adolescentes, en donde se incluía medidas de retención escolar y empleo, así como programas de educación sexual.

“Entre 2016 y 2020, la tasa de natalidad en adolescentes disminuyó rápidamente, hasta situarse en la mitad de la media regional”, indicó el informe.

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En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el 72 % de las mujeres de la región declaró tener capacidad de decisión sobre su salud y derechos sexuales y reproductivos, además el 86 % dijo que decide sobre su atención de salud, el 91 % sobre el uso de anticonceptivos y el 90 % sobre mantener relaciones sexuales.

El informe de UNFPA da cuenta de que Latinoamérica y el Caribe ostenta una baja tasa de matrimonio formal: entre los 35 y 39 años solo el 28.6 % de las mujeres y el 26.2 % de los hombres en la región están casados, a diferencia de Estados Árabes donde la cifra es de 67.4 % y 63.4 %; en Asia y el Pacífico (64.8 % y 53 %) y en Europa Oriental y Asia Central (56.4 % y 43.5 %).

Los datos del informe indican que hay una preferencia de los jóvenes latinoamericanos a convivir con su pareja sin casarse o mantener relaciones estables, pero entre las personas de 25 a 39 años con pareja pero no convivientes, cerca del 80 % desearía casarse o cohabitar.

Sin embargo, las presiones económicas, la precariedad del empleo y el encarecimiento de la vivienda retrasan o les impiden concretar esta aspiración de vida, indica el estudio.

En cuanto a inserción laboral, los hallazgos muestran una desigualdad, pues entre los 20 y 24 años un 56.3 % de los hombres ya trabaja, mientras que en las mujeres ese porcentaje se alcanza en la edad de entre 25 y 29 años (57.6 %).

Elaborado con información de EFE.