La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inicia este lunes en Montreal su VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, en la que los 193 Estados miembros están invitados a negociar la mayor revisión de la regulación económica de la aviación internacional en más de una década.

La conferencia, que se prolongará hasta el viernes, abordará cuestiones como los derechos de los pasajeros, la competencia entre aerolíneas, los impuestos al transporte aéreo, la financiación de combustibles sostenibles y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluidos los aerotaxis eléctricos.

“Necesitamos un nuevo marco económico mundial para definir la próxima era del transporte aéreo internacional”, declaró el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, en su discurso de apertura de la conferencia.

Onuma advirtió de que las normas que permitieron el desarrollo de la aviación podrían haber quedado obsoletas y destacó que el número anual de pasajeros prácticamente se triplicará, desde los actuales 4,600 millones hasta unos 12,400 millones en el 2050.

LEA TAMBIÉN: India exige a la ONU asumir liderazgo frente a las crisis globales y plantea reformas

La protección a los pasajeros, uno de los ejes de la conferencia

La reunión es la primera de este tipo desde el 2013 y se produce en un momento de profunda transformación del sector, que afronta un fuerte crecimiento de la demanda, los desafíos de la descarbonización y las consecuencias económicas de las tensiones comerciales internacionales.

Asimismo, la OACI, organismo especializado de Naciones Unidas con sede en Montreal, pretende establecer las bases de un nuevo marco regulatorio que permita adaptar el transporte aéreo a las necesidades de las próximas décadas.

Uno de los principales asuntos será la protección de los pasajeros, especialmente en casos de cancelaciones y retrasos, así como la armonización de las distintas normativas nacionales sobre sus derechos.

La conferencia también examinará la liberalización del acceso a los mercados internacionales, los mecanismos para garantizar la competencia y las necesidades de financiación de aeropuertos e infraestructuras.

En los primeros meses de este año el sector de transporte aéreo alcanzará los niveles prepandemia en el Perú, proyectan AETAI e IATA.

Las dificultades del sector

Otro capítulo destacado será el desarrollo de nuevos modelos de transporte, como los aerotaxis eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, que plantean interrogantes sobre su explotación comercial, el acceso a los mercados internacionales y su integración con la aviación convencional.

La transición energética también ocupará un lugar central, con debates sobre los incentivos para aumentar la producción de combustibles sostenibles de aviación y las políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Onuma señaló que las tensiones geopolíticas, las interrupciones de las cadenas de suministro, la volatilidad energética y las dificultades de financiación amenazan la resiliencia del sector.

Por su parte, el ministro canadiense de Transporte, Steven MacKinnon, aprovechó la inauguración para referirse a la crisis aérea del pasado viernes en Estados Unidos, que provocó cancelaciones y retrasos en aeropuertos canadienses.

“ Los acontecimientos del viernes nos recordaron hasta qué punto están interconectados nuestros sistemas de aviación”, afirmó MacKinnon.

El ministro destacó que la aviación genera unos US$ 4.1 billones de actividad económica mundial y advirtió de los riesgos de depender excesivamente de un único mercado o corredor comercial.

MacKinnon defendió la necesidad de reforzar las conexiones internacionales y diversificar las cadenas de suministro para afrontar las incertidumbres geopolíticas.

La IATA presentó sus propuestas

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a las aerolíneas, ha presentado ocho documentos con propuestas para evitar la doble imposición fiscal, reducir las cargas regulatorias y facilitar la adopción de identidades digitales para los viajeros.

La IATA también reclama que las normas de protección de los consumidores no comprometan la competencia ni encarezcan innecesariamente los billetes.

La conferencia concluirá el viernes con la prevista adopción de una declaración ministerial que deberá orientar las futuras políticas económicas de la aviación mundial.

Paralelamente, Montreal acogerá los días jueves y viernes una sesión extraordinaria de la Asamblea de la OACI para elegir a cuatro nuevos Estados miembros en su Consejo, principal órgano de gobierno de la organización, cuya composición se ampliará de 36 a 40 países.

Con información de EFE