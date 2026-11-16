Pasajeros esperan en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
Pasajeros esperan en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
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Redacción Gestión
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El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, culpó a previas Administraciones por el caos aéreo tras la suspensión total de despegues del viernes, que dos días después aún deja más de 1,900 cancelaciones y unos 6,770 retrasos en aeropuertos del país.

“Asumo la responsabilidad por lo que recibí de las Administraciones anteriores”, dijo Duffy a la cadena CNN sobre las más de cuatro horas de suspensión, la mayor desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El funcionario añadió en otra entrevista con la cadena NBC que están trabajando «a una velocidad increíble, algo que nadie había logrado en la Administración Federal de la Aviación (FAA) en décadas».

“No puedo disculparme por lo que nos dejaron como herencia”, insistió sobre la interrupción, que dejó en tierra a más de 12,000 vuelos y provocó más de 10,000 cancelaciones el viernes y el sábado.

Pasajeros esperan en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
Pasajeros esperan en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).

Las afectaciones a pasajeros continúan a EE.UU.

El domingo continuaron las afectaciones a miles de pasajeros, con 1,902 vuelos cancelados y 6,776 retrasos, según el sitio de rastreo FlightAware. Las autoridades estadounidenses esperan que las operaciones regresen a la normalidad para mañana lunes.

En respuesta, el senador demócrata Chris Van Hollen cuestionó la gestión de la Administración Trump de las partidas ya asignadas para ese fin.

“Resulta irónico escuchar al secretario señalar al Congreso, cuando el Congreso le ha otorgado a la Administración exactamente lo que pidió”, afirmó a CNN Van Hollen, que competirá por el liderazgo de la Cámara Alta a partir de enero, cuando los demócratas tomen el control del Legislativo, con amplias mayorías en ambas cámaras.

Trump señala al Gobierno de Biden

En su primera alusión pública al tema, Trump culpó este domingo al anterior Gobierno del demócrata Joe Biden y lo calificó de «desastre» para la aviación estadounidense, criticando que se gastaran «grandes sumas de dinero de manera imprudente, dejando un sistema obsoleto y averiado en peores condiciones de como estaba al principio».

Este es el segundo mandato de Trump, que ya dirigió el país entre 2017 y 2021.

Con información de EFE

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