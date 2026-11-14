Vista de aviones que no pueden despegar por órdenes de las autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, en Arlington. EFE/Jim Lo Scalzo
Vista de aviones que no pueden despegar por órdenes de las autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, en Arlington. EFE/Jim Lo Scalzo
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Redacción Gestión
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No obstante, las operaciones aéreas tardarán en recuperar la normalidad debido a la acumulación de retrasos y cancelaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca y advirtió que la recuperación del tráfico aéreo dependerá de la disponibilidad de aviones y tripulaciones para atender los vuelos afectados.

“Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana”, declaró.

La suspensión fue consecuencia de una interrupción en el sistema de comunicaciones de la FAA, que obligó a las autoridades a detener temporalmente los despegues en todo el territorio estadounidense.

DESCARTAN ATAQUE TERRORISTA

“El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo”, aseguró.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, habla de la suspensión de los despegues aéreos en el país, este 13 de noviembre de 2026. EFE/Shawn Thew
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, habla de la suspensión de los despegues aéreos en el país, este 13 de noviembre de 2026. EFE/Shawn Thew

Por su parte, Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que generó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores.

Ante esta situación, las autoridades optaron por apagar el sistema como medida preventiva.

El funcionario también pidió al Congreso autorizar fondos de emergencia para modernizar la infraestructura de control del tráfico aéreo.

MILES DE VUELOS AFECTADOS

Algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia pudieron despegar durante la paralización, debido a que no tenían previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense.

El incidente también afectó al transporte de mercancías y correo de empresas como FedEx y UPS.

Esta fue la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo. Las anteriores ocurrieron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por una falla en el sistema de avisos a los pilotos registrada en enero de 2023.

Elaborado con información de EFE.

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