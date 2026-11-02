El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó que algunos vuelos en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa serán afectados el próximo 15 de noviembre debido a las operaciones aéreas previstas por la visita del papa León XIV al Perú.

Durante el lanzamiento de la campaña informativa “El Papa vuelve a casa”, el titular del sector explicó que las restricciones fueron coordinadas con los aeropuertos, las aerolíneas y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el objetivo de reducir el impacto en los pasajeros.

Tangherlini precisó que, como medida de contingencia, los aeropuertos de ambas ciudades podrán operar las 24 horas del día el 14 y el 16 de noviembre, es decir, un día antes y después de las restricciones programadas.

¿En qué horarios se restringirán los vuelos en Cusco y Pucallpa?

El ministro detalló que en Pucallpa habrá un cese de operaciones desde las 12:20 p. m. hasta las 9:05 p. m. del 15 de noviembre. En el aeropuerto de Cusco, en tanto, la restricción se aplicará desde las 7:45 a. m. hasta las 3:00 p. m. de la misma fecha.

El titular del MTC indicó que en Cusco alrededor de 5,900 pasajeros podrían verse afectados por los cambios en las operaciones aéreas. Añadió que los viajeros ya vienen coordinando con las aerolíneas la reprogramación de sus vuelos, ya sea para horarios posteriores durante el mismo día o para fechas anteriores o posteriores.

Tangherlini señaló que la ampliación del horario de operación busca facilitar el traslado de pasajeros y compensar las restricciones previstas para el 15 de noviembre. En el caso de Chiclayo, el ministro indicó que no se prevén afectaciones en los vuelos comerciales, debido a que se utilizará el Grupo Aéreo N° 6 para las operaciones relacionadas con la llegada del pontífice.

El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).

Por su parte, el ministro estimó que la visita del papa León XIV movilizará alrededor de 850,000 personas en total. De ese grupo, se espera que unas 50,000 lleguen a Cusco desde otras regiones del Perú y zonas aledañas de países vecinos.

Asimismo, explicó que la campaña “El Papa vuelve a casa” busca informar a la ciudadanía sobre los aspectos relacionados con la llegada del pontífice y promover los destinos turísticos del país, así como la conectividad aérea.

¿Por qué se suspenderán vuelos en Cusco y Pucallpa?

La directora general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Marín, explicó que la suspensión temporal de operaciones aéreas en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa, prevista para el 15 de noviembre, responde a la necesidad de disponer de espacio para estacionar las ocho aeronaves que acompañarán el desplazamiento del papa León XIV y su comitiva durante su visita al Perú.

En entrevista con Canal N, la funcionaria precisó que la plataforma del aeropuerto de Cusco será ocupada por estas aeronaves, por lo que no habrá capacidad para recibir otros aviones durante el horario establecido. Señaló que la medida responde a criterios de seguridad operacional y fue coordinada con las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, la Policía Nacional y otras entidades.