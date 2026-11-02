Vuelos. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó que .

Tangherlini precisó que, como medida de contingencia, los aeropuertos de ambas ciudades podrán operar las 24 horas del día el 14 y el 16 de noviembre, es decir, un día antes y después de las restricciones programadas.

¿En qué horarios se restringirán los vuelos en Cusco y Pucallpa?

El ministro detalló que en Pucallpa habrá un cese de operaciones desde las 12:20 p. m. hasta las 9:05 p. m. del 15 de noviembre. En el aeropuerto de Cusco, en tanto, la restricción se aplicará desde las 7:45 a. m. hasta las 3:00 p. m. de la misma fecha.

Tangherlini señaló que la ampliación del horario de operación busca facilitar el traslado de pasajeros y compensar las restricciones previstas para el 15 de noviembre. En el caso de Chiclayo, el ministro indicó que no se prevén afectaciones en los vuelos comerciales, debido a que se utilizará el Grupo Aéreo N° 6 para las operaciones relacionadas con la llegada del pontífice.

El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).

Por su parte, el ministro estimó que la visita del papa León XIV movilizará alrededor de 850,000 personas en total. De ese grupo, se espera que unas 50,000 lleguen a Cusco desde otras regiones del Perú y zonas aledañas de países vecinos.

Asimismo, explicó que la campaña “El Papa vuelve a casa” busca informar a la ciudadanía sobre los aspectos relacionados con la llegada del pontífice y promover los destinos turísticos del país, así como la conectividad aérea.

¿Por qué se suspenderán vuelos en Cusco y Pucallpa?

La directora general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Marín, explicó que la suspensión temporal de operaciones aéreas en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa, prevista para el 15 de noviembre, responde a la necesidad de disponer de espacio para estacionar las ocho aeronaves que acompañarán el desplazamiento del papa León XIV y su comitiva durante su visita al Perú.

Señaló que la medida responde a criterios de seguridad operacional y fue coordinada con las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, la Policía Nacional y otras entidades.

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