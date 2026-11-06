¿Planeas viajar para ver al papa León XIV? Expertos recomiendan anticipar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación. Elaboración: Diario Gestión.
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Isabel Aranda
Isabel Aranda

La próxima visita de su santidad el papa León XIV a nuestro país movilizará a miles de fieles que planean viajar a ciudades como Chiclayo, Cusco o Lima para participar de las actividades programadas del 11 al 16 de noviembre.

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