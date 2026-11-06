No obstante, acompañar al pontífice también supondrá un gasto para quienes planean desplazarse a otras ciudades, cubrir sus traslados y estadía. Sin una planificación previa, estos desembolsos podrían afectar el presupuesto familiar.

Especialistas consultados por Gestión coinciden en que la clave está en anticiparse, establecer un presupuesto detallado y evitar decisiones impulsivas que puedan llevar a asumir deudas difíciles de afrontar.

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO: DESEMBOLSOS DE MAYOR PESO

De acuerdo con Fernando Armas Asín, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, quienes viajen para acompañar al pontífice deben concentrar la mayor parte de su presupuesto en estos dos rubros.

“Una persona que viaja de Lima a Chiclayo, o a Cusco, para acompañar al Papa, debe considerar dos componentes esenciales en sus gastos: transporte y alojamiento”, indicó a Gestión.

Según explicó Armas, quienes se dirijan a Chiclayo pueden optar por buses interprovinciales, aunque advirtió que “hay que prever que estos pueden sufrir alguna alza en su precio o en los días exactos del evento haya alguna escasez de oferta”.

En el caso del Cusco, señaló que “depende de los vuelos aéreos y su disponibilidad en esos días, por lo que la sugerencia es no demorar y comprar sus pasajes”.

Por su parte, Gianina Pighi, especialista del departamento de Educación e Inclusión Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), coincide en la necesidad de identificar todos los gastos antes de tomar una decisión.

“Hay que hacer una lista de todo lo que es necesario para este viaje. Si vamos a ir por tierra, si vamos a ir en nuestra movilidad propia, habrá que ver gastos de gasolina, peaje, la estadía a la que vamos a llegar, cuántos días nos vamos a quedar”, manifestó a Gestión.

Asimismo, la especialista recomendó considerar los gastos pequeños que pueden pasar inadvertidos durante el viaje, como las bebidas y otros consumos que se acumulan en el presupuesto

“Hay que ver también el tema de estos gastos pequeñitos que parecen invisibles, pero que a la larga va a aumentar este presupuesto”, señaló Pighi.

¿CUÁNTO DESTINAR AL VIAJE?

Al ser consultada sobre cuál debería ser el limite razonable para asumir el gasto de los viajes para acompañar al papa León XIV, Gianina Pighi consideró que un 30% sería un monto razonable. No obstante, precisó que se trata de una recomendación.

“Diría que así como uno no se debe exceder en el 30% de sus ingresos en el pago de deudas, de la misma manera no exceder un 30% de nuestros ingresos destinados exclusivamente para este viaje”, recomendó.

La especialista advirtió también revisar la situación económica del hogar antes de decidir realizar el viaje.

Papa León XIV: Realizan jornada de limpieza y arborización en Lambayeque. FOTO: MINAM

En caso de no contar con recursos suficientes, la especialista recomendó revisar primero el presupuesto y evaluar qué gastos no esenciales podrían reducirse antes de recurrir a un crédito.

“Si vemos que estamos llegando con la justa hasta fin de mes, probablemente tendremos que evitar esta visita, por más que nos ponga triste”, afirmó.

VIAJAR EN GRUPO PUEDE REDUCIR GASTOS

Otra alternativa para reducir los gastos es organizar el viaje en grupo, ya sea con familiares, amigos o organizaciones.

Al respecto, Armas Asín señaló que algunas personas vinculadas a asociaciones y parroquias están organizando viajes colectivos, mediante la contratación de buses y la coordinación con restaurantes y alojamientos.

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“Se cumple el objetivo de la experiencia de ver al papa, sin duda, y también se consume, pero de otra manera”, comentó.

Por otro lado, Pighi señaló que los viajes grupales permiten distribuir los gastos entre sus integrantes.

Como ejemplo, mencionó que los costos de gasolina, llantas y peajes deben compartirse entre quienes participan del traslado.

¿CONVIENE USAR LA TARJETA DE CRÉDITO?

Si una persona no cuenta con dinero suficiente, la especialista recomendó revisar qué gastos no esenciales puede reducir para destinar esos recursos al viaje.

En caso de utilizar una tarjeta de crédito, aconsejó evaluar la capacidad de pago y evitar quedarse únicamente con el pago mínimo. Si se opta por financiar el gasto, sugirió hacerlo en un plazo corto.

“Probablemente la mejor opción sea pagarlo en cuotas, no más de dos, tres cuotas como máximo”, señaló.

Finalmente, la planificación debe ser el punto de partida para quienes decidan viajar. Como resumió Pighi, es importante evitar que la emoción lleve a gastar más de lo previsto.

“El error definitivamente que debemos evitar es que la emoción nos haga gastar de más”, concluyó.