El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) creó la Placa Pontificia en conmemoración al papa León XIV y autorizó su uso en nueve vehículos automotores que trasladarán al Sumo Pontífice en su visita al Perú.

La medida, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 609-2026-MTC/01.02, establece que la Placa Pontificia se crea de manera excepcional como acto simbólico por la visita del Papa, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Según la resolución, la autorización para utilizar estas placas de exhibición tendrá vigencia del 1 al 17 de noviembre del 2026. Durante ese periodo, los nueve vehículos automotores podrán circular las 24 horas del día.

La disposición se sustenta en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, que permite al MTC autorizar excepcionalmente el uso de placas de exhibición para identificar vehículos nuevos antes de su comercialización cuando sean destinados al traslado de altos funcionarios o representantes de otros países que participan en eventos internacionales.

La solicitud para emitir esta autorización fue presentada por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), mediante la Carta N° 189-2026/AAP-GG, a pedido de la empresa General Motors Perú S. A. La petición contempló la fabricación y el uso de placas especiales para identificar los vehículos destinados al traslado del papa León XIV durante su visita al país.

El papa León XIV en el papamóvil, este jueves en la plaza de San Pedro. EFE/EPA/Fabio Frustaci

La resolución también dispone que la entidad encargada de administrar la Placa Única Nacional de Rodaje asuma la manufactura, expedición y entrega de las planchas metálicas correspondientes a los nueve vehículos. El MTC estableció que las placas estarán exentas del pago de los costos, gastos y derechos administrativos derivados de su fabricación, expedición y entrega.

La resolución ministerial, que lleva la firma del titular del sector, José Tangherlini, precisa que el uso excepcional de la Placa Pontificia deberá sujetarse al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y sus normas complementarias, en lo que corresponda.