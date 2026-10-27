Papa León XIV. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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La medida, aprobada mediante la , establece que la Placa Pontificia se crea de manera excepcional como acto simbólico por la visita del Papa, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Según la resolución, la autorización para utilizar estas placas de exhibición tendrá vigencia del 1 al 17 de noviembre del 2026. Durante ese periodo, los nueve vehículos automotores podrán circular las 24 horas del día.

La disposición se sustenta en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, que permite al MTC autorizar excepcionalmente el uso de placas de exhibición para identificar vehículos nuevos antes de su comercialización cuando sean destinados al traslado de altos funcionarios o representantes de otros países que participan en eventos internacionales.

El papa León XIV en el papamóvil, este jueves en la plaza de San Pedro. EFE/EPA/Fabio Frustaci
El papa León XIV en el papamóvil, este jueves en la plaza de San Pedro. EFE/EPA/Fabio Frustaci

La resolución también dispone que la entidad encargada de administrar la Placa Única Nacional de Rodaje asuma la manufactura, expedición y entrega de las planchas metálicas correspondientes a los nueve vehículos.

La resolución ministerial, que lleva la firma del titular del sector, José Tangherlini, precisa que el uso excepcional de la Placa Pontificia deberá sujetarse al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y sus normas complementarias, en lo que corresponda.

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