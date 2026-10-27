Gladcon Group, empresa con negocios de hotelería, gastronomía y entretenimiento en Chiclayo y Piura, cambió el nombre de su establecimiento en la capital lambayecana tras renovarlo por completo. Con el cambio busca consolidar una marca común para crecer en otras ciudades. ¿Cuánto invirtió y qué rol juega la visita del papa?

La compañía destinó más de S/ 6 millones al inmueble de Chiclayo, que desde el 16 de octubre opera como Win & Win Hotel & Casino, en reemplazo de WinMeier. Según explicó Félix Gómez Cordero, CEO de Gladcon Group, durante la presentación de la nueva marca, los trabajos incluyeron la remodelación de las 94 habitaciones, la recepción, el restaurante y los salones para eventos corporativos, entre otras áreas.

En el casino, la empresa instaló 241 máquinas tragamonedas, nuevas mesas de juego y una zona temática china. Según el ejecutivo, no existía un concepto con estas características en otros establecimientos del norte. A ello sumó un pozo progresivo multisala con un monto inicial de S/ 50,000, vinculado a la plataforma Somos Casino, con la que conecta la operación física con sus servicios en línea.

La renovación alcanzó también al restaurante Ventura. Su carta combina ahora platos norteños, con opciones de fusión, para atender tanto a huéspedes como al público local que acude a la piscina y a los espacios para eventos.

Félix Gómez Cordero, CEO de Gladcon Group.

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Una sola marca para crecer en otras ciudades

El cambio de nombre responde a una estrategia de reposicionamiento comercial que busca unificar la identidad de los establecimientos del grupo y facilitar su llegada a nuevas plazas. La compañía ya aplicó la marca Win & Win en Piura y, según Gómez Cordero, evalúa nuevas oportunidades de inversión en el país.

Las operaciones de Gladcon Group en Chiclayo emplean de forma directa a casi 300 personas, y en Piura suman más de 70 trabajadores. El ejecutivo agregó que más de 500 empresas y negocios formales participan en su cadena de valor.

“Esta inversión es una muestra de confianza en el potencial de la región. Queremos seguir sumándonos a su dinamismo”, afirmó.

¿Qué peso tuvo la visita papal?

La reapertura coincide con la próxima visita del papa León XIV a Chiclayo. Sin embargo, Gómez Cordero precisó que el proyecto de renovación empezó antes y que el evento no fue determinante para ejecutar la inversión. Sostuvo que, incluso si la visita no se concretara en el año previsto, la empresa mantendría sus planes para recuperar la inversión y desarrollar el negocio.

Aun así, el CEO prevé un impacto económico positivo antes, durante y después de la llegada del pontífice, por una mayor demanda de alojamiento, restaurantes y otros servicios. A su juicio, el evento puede volver a poner a Chiclayo en el mapa internacional del turismo religioso y gastronómico.