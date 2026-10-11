Juego ilegal en Perú: 33 locales clausurados y nuevas incautaciones en dos regiones. (Foto referencial: Freepik)
Juego ilegal en Perú: 33 locales clausurados y nuevas incautaciones en dos regiones. (Foto referencial: Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, en lo que va del 2026, ha dispuesto el cierre de 33 establecimientos vinculados al juego ilegal en el Perú. Del total, 19 corresponden a locales de apuestas deportivas y 14 a salas clandestinas de máquinas tragamonedas.

Estas acciones son producto de que el sector intensificó los operativos de fiscalización en distintas regiones del país. Las recientes intervenciones en Lambayeque y Huánuco permitieron incautar máquinas tragamonedas y equipos utilizados para realizar apuestas deportivas en línea sin autorización.

Apuestas deportivas y tragamonedas: Mincetur clausura 33 locales clandestinos (Pixabay)
Apuestas deportivas y tragamonedas: Mincetur clausura 33 locales clandestinos (Pixabay)

¿Qué encontraron durante los operativos?

En Chiclayo, región Lambayeque, las autoridades intervinieron tres establecimientos clandestinos, donde incautaron 32 máquinas tragamonedas.

Asimismo, en el distrito de José Luis de Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, se intervinieron otros tres establecimientos, en los que se decomisaron 12 máquinas tragamonedas y 41 equipos informáticos utilizados para apuestas deportivas en línea sin autorización.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante las fiscalizaciones también se detectaron máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad, una actividad expresamente prohibida por la legislación peruana debido a los riesgos que representa para niños y adolescentes.

¿Qué sanciones enfrentan los responsables?

El Mincetur recordó que quienes promuevan, organicen o participen en actividades de juego ilegal pueden enfrentar penas privativas de libertad, además de sanciones administrativas y económicas, dependiendo de la infracción cometida.

Los operativos se desarrollaron bajo el marco de la Ley N.º 27153, que regula los juegos de casino y máquinas tragamonedas; la Ley N.º 31557, sobre juegos y apuestas deportivas a distancia; y la Ley N.º 29149, que sanciona las actividades relacionadas con máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad.

Finalmente, el ministerio exhortó a la ciudadanía a denunciar establecimientos clandestinos de apuestas deportivas, casinos o tragamonedas mediante el teléfono (01) 513-6113 o el correo electrónico .

TE PUEDE INTERESAR

Municipalidad Metropolitana de Lima: Fitch mantiene su calificación en ‘BBB’, ¿por qué?
Sunat reactivará mesas con gremios para facilitar pago de impuestos: ¿de qué se trata?
Mincetur bloquea 50 plataformas de apuestas deportivas que operaban sin autorización

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.