El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, en lo que va del 2026, ha dispuesto el cierre de 33 establecimientos vinculados al juego ilegal en el Perú. Del total, 19 corresponden a locales de apuestas deportivas y 14 a salas clandestinas de máquinas tragamonedas.

Estas acciones son producto de que el sector intensificó los operativos de fiscalización en distintas regiones del país. Las recientes intervenciones en Lambayeque y Huánuco permitieron incautar máquinas tragamonedas y equipos utilizados para realizar apuestas deportivas en línea sin autorización.

Apuestas deportivas y tragamonedas: Mincetur clausura 33 locales clandestinos (Pixabay)

¿Qué encontraron durante los operativos?

En Chiclayo, región Lambayeque, las autoridades intervinieron tres establecimientos clandestinos, donde incautaron 32 máquinas tragamonedas.

Asimismo, en el distrito de José Luis de Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, se intervinieron otros tres establecimientos, en los que se decomisaron 12 máquinas tragamonedas y 41 equipos informáticos utilizados para apuestas deportivas en línea sin autorización.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante las fiscalizaciones también se detectaron máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad, una actividad expresamente prohibida por la legislación peruana debido a los riesgos que representa para niños y adolescentes.

¿Qué sanciones enfrentan los responsables?

El Mincetur recordó que quienes promuevan, organicen o participen en actividades de juego ilegal pueden enfrentar penas privativas de libertad, además de sanciones administrativas y económicas, dependiendo de la infracción cometida.

Los operativos se desarrollaron bajo el marco de la Ley N.º 27153, que regula los juegos de casino y máquinas tragamonedas; la Ley N.º 31557, sobre juegos y apuestas deportivas a distancia; y la Ley N.º 29149, que sanciona las actividades relacionadas con máquinas tragamonedas dirigidas a menores de edad.

Finalmente, el ministerio exhortó a la ciudadanía a denunciar establecimientos clandestinos de apuestas deportivas, casinos o tragamonedas mediante el teléfono (01) 513-6113 o el correo electrónico denuncias_casinos@mincetur.gob.pe.