Fitch Ratings informó que ha mantenido las calificaciones de incumplimiento (IDR) de emisores de moneda local y extranjera a largo plazo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en ‘BBB’ con una perspectiva considerada estable.

La calificadora también ha mantenido la misma nota para los bonos senior de la MML que vencen en 2043 y 2045, por S/ 3,995 millones. Sin embargo, sí redujo el perfil de crédito independiente (SCP) de la MML de ‘BBB+’ a ‘BBB’.

Factores claves de la calificación para la MML

Entre los hechos destacados que Fitch utilizó para sustentar la calificación de la MML se encuentran su perfil de crédito independiente.

Según la firma, esta se basa en una combinación de un perfil de riesgo de ‘rango medio bajo’, un perfil financiero ‘AA’ y una comparación entre pares, es decir, otros municipios de igual tamaño en la región como el de Sao Paulo, Medellín o Bogotá.

“Toda la deuda financiera del municipio está garantizada a través de fideicomisos, que según Fitch brindan mayor certeza sobre los pagos del servicio de la deuda y representan una solidez crediticia”, indicaron.

Respecto a su perfil financiero específicamente, la calificadora reconoce que la deuda de la MML es “sustancial en relación con su presupuesto”, pero que hay elementos de mitigación relevantes sobre el manejo fiscal de la comuna.

Fitch considera que la MML enfrenta bajas presiones de gasto, entre ellas el mantenimiento de vías. (Foto: GEC).

Concretamente, de acuerdo a Fitch, la municipalidad enfrenta “limitadas responsabilidades de gasto”, relacionadas principalmente al mantenimiento de la infraestructura urbana y vial y el desarrollo urbano.

Estas responsabilidades respaldan altos márgenes operativos y una capacidad de inversión sustancial, según lo proyectado por la MML y que Fitch respalda.

“Fitch espera que los saldos operativos de MML se mantengan sólidos, respaldados por aumentos previstos en las transferencias, perspectivas macroeconómicas favorables para Perú y un crecimiento sostenible del gasto”, consideraron.

Bonos emitidos por la MML

Fitch reiteró también que toda la deuda financiera del municipio está garantizada a través de fideicomisos.

Si bien la calificadora manifestó su confianza en que la MML honrará estos pagos, sí precisó que podrían revaluar su SCP a ‘BBB-’ si aparece “una deuda adicional o un saldo operativo inferior”.

En esa línea, recordaron que en diciembre del 2023 la MML emitió S/ 1,205 millones en bonos senior garantizados. Los bonos se reabrieron en septiembre de 2024, añadiendo S/ 1,250 millones en capital. El principal pendiente a diciembre de 2025 es de S/ 2,455 millones.

Este primer grupo de bonos, como se sabe, se titulizan a través de un fideicomiso que recibe na parte de los ingresos fiscales locales (impuesto sobre transferencias de propiedad e impuesto sobre vehículos) y los aplica al servicio de la deuda, y el resto se remite al municipio. Estos billetes tienen un tipo de interés fijo del 10.1%.

Los bonos emitidos por la MML fueron impulsados durante la gestión de Rafael López Aliaga para conseguir capital y financiar obras de infraestructura. (@photo.gec).

En junio de 2025, MML emitió S/ 1,300 millones en bonos senior garantizados. Los bonos se reabrieron en septiembre de 2025, añadiendo S/ 245 millones en capital. Como resultado, el principal pendiente a septiembre de 2025 asciende a S/ 1,545 millones para este grupo.

Los bonos están garantizados y totalmente pagados y garantizados a través de otro fideicomiso.

La nueva emisión está respaldada por la FONCOMUN —la transferencia federal más importante, que representa más del 61% de las transferencias recibidas— y otros impuestos municipales. Incluidos los impuestos sobre propiedades, casinos y máquinas tragamonedas. El resto se remite al municipio. Los pagarés tienen un tipo de interés fijo del 9.7% y la vida media ponderada de la deuda es de 11 años.