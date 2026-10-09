Fitch vio positivo que la MML tenga baja presión de gasto, a pesar de la deuda en bonos. Foto: Andina.
Fitch vio positivo que la MML tenga baja presión de gasto, a pesar de la deuda en bonos. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La calificadora también ha mantenido la misma nota para los bonos senior de la MML que vencen en 2043 y 2045, por S/ 3,995 millones. Sin embargo, sí redujo el perfil de crédito independiente (SCP) de la MML de ‘BBB+’ a ‘BBB’.

Factores claves de la calificación para la MML

Entre los hechos destacados que Fitch utilizó para sustentar la calificación de la MML se encuentran su perfil de crédito independiente.

Según la firma, esta se basa en una combinación de un perfil de riesgo de ‘rango medio bajo’, un perfil financiero ‘AA’ y una comparación entre pares, es decir, otros municipios de igual tamaño en la región como el de Sao Paulo, Medellín o Bogotá.

Respecto a su perfil financiero específicamente, la calificadora reconoce que la deuda de la MML es “sustancial en relación con su presupuesto”, pero que hay elementos de mitigación relevantes sobre el manejo fiscal de la comuna.

Fitch considera que la MML enfrenta bajas presiones de gasto, entre ellas el mantenimiento de vías. (Foto: GEC).
Fitch considera que la MML enfrenta bajas presiones de gasto, entre ellas el mantenimiento de vías. (Foto: GEC).

Estas responsabilidades respaldan altos márgenes operativos y una capacidad de inversión sustancial, según lo proyectado por la MML y que Fitch respalda.

“Fitch espera que los saldos operativos de MML se mantengan sólidos, respaldados por aumentos previstos en las transferencias, perspectivas macroeconómicas favorables para Perú y un crecimiento sostenible del gasto”, consideraron.

Bonos emitidos por la MML

Fitch reiteró también que toda la deuda financiera del municipio está garantizada a través de fideicomisos.

Si bien la calificadora manifestó su confianza en que la MML honrará estos pagos, sí precisó que podrían revaluar su SCP a ‘BBB-’ si aparece “una deuda adicional o un saldo operativo inferior”.

Este primer grupo de bonos, como se sabe, se titulizan a través de un fideicomiso que recibe na parte de los ingresos fiscales locales (impuesto sobre transferencias de propiedad e impuesto sobre vehículos) y los aplica al servicio de la deuda, y el resto se remite al municipio. Estos billetes tienen un tipo de interés fijo del 10.1%.

Los bonos emitidos por la MML fueron impulsados durante la gestión de Rafael López Aliaga para conseguir capital y financiar obras de infraestructura. (@photo.gec).
Los bonos emitidos por la MML fueron impulsados durante la gestión de Rafael López Aliaga para conseguir capital y financiar obras de infraestructura. (@photo.gec).

En junio de 2025, MML emitió S/ 1,300 millones en bonos senior garantizados. Los bonos se reabrieron en septiembre de 2025, añadiendo S/ 245 millones en capital. Como resultado, el principal pendiente a septiembre de 2025 asciende a S/ 1,545 millones para este grupo.

Los bonos están garantizados y totalmente pagados y garantizados a través de otro fideicomiso.

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