María Jesús (Mayu) Hume Hurtado, quien integraba la mesa directiva de Empresa Editora El Comercio y el directorio de Plural TV, falleció a los 78 años.

Hume fue la primera mujer en ocupar un cargo viceministerial en el Perú, al desempeñarse como viceministra de Comercio del entonces Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, denominación que tuvo el actual Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre 1980 y 1985.

Su trayectoria profesional estuvo marcada principalmente por su participación en el sector financiero y empresarial. Presidió el directorio de AFP Integra durante más de una década y estuvo al frente de Prisma Inversiones y Finanzas, Lazard Perú e ING Bank en Perú y Colombia.

María Jesús (Mayu) Hume Hurtado (78 años), formaba parte de la mesa directiva de la Empresa Editora El Comercio, así como también del directorio de Plural TV, holding conformado por América Televisión y Canal N.(foto: Ursula Vega)

Asimismo, formó parte de los directorios de Austral Group y La Positiva Seguros Generales. En el ámbito público, también integró los directorios de Promperú y Enci.

Además de su carrera empresarial, Hume mantuvo una participación activa en iniciativas culturales y de mecenazgo vinculadas al Museo de Arte de Lima (MALI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), institución en la que estudió Economía e Ingeniería.

En 2011, recibió un homenaje de sus familiares, amigos y la PUCP, que destacaron su integridad, responsabilidad, compromiso con el trabajo y generosidad.