María Jesús (Mayu) Hume Hurtado, quien integraba la mesa directiva de Empresa Editora El Comercio y el directorio de Plural TV, falleció a los 78 años.
Hume fue la primera mujer en ocupar un cargo viceministerial en el Perú, al desempeñarse como viceministra de Comercio del entonces Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, denominación que tuvo el actual Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre 1980 y 1985.
Su trayectoria profesional estuvo marcada principalmente por su participación en el sector financiero y empresarial. Presidió el directorio de AFP Integra durante más de una década y estuvo al frente de Prisma Inversiones y Finanzas, Lazard Perú e ING Bank en Perú y Colombia.
Asimismo, formó parte de los directorios de Austral Group y La Positiva Seguros Generales. En el ámbito público, también integró los directorios de Promperú y Enci.
Además de su carrera empresarial, Hume mantuvo una participación activa en iniciativas culturales y de mecenazgo vinculadas al Museo de Arte de Lima (MALI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), institución en la que estudió Economía e Ingeniería.
En 2011, recibió un homenaje de sus familiares, amigos y la PUCP, que destacaron su integridad, responsabilidad, compromiso con el trabajo y generosidad.