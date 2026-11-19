Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles 18 de noviembre y el índice Nasdaq subió un 0.42%, con el mercado digiriendo los buenos resultados trimestrales de Nvidia y con expectativas por conocer el precio de salida a bolsa de Anthropic.

Al cierre de la jornada, el Nasdaq se situó 24,429 puntos, mientras que el Dow Jones bajó un 1.11%, hasta las 50.198 unidades, y el S&P 500 cedió un 0.23%, hasta 7,323 enteros.

Respecto a los sectores, predominaron las pérdidas, y las empresas más afectadas por estas fueron las de energía (-3.5%) y salud (-2.2%), mientras que los mayores avances fueron para las de bienes no esenciales (2.2%) y de comunicaciones (0.4%).

Las empresas tecnológicas cedieron un leve 0.2%. Nvidia bajó un 2.9% tras divulgar que su negocio sigue creciendo y dar detalles sobre su búsqueda de un nuevo líder tras la dimisión de Jensen Huang por el escándalo de sus relaciones extramaritales, incluyendo con una presunta espía china.

En el tercer trimestre, Nvidia tuvo un beneficio de US$ 65,300 millones, un 105% más interanual, y una facturación de US$ 115,800 millones, un 103% más, la inmensa mayoría procedentes del segmento de centros de datos.

Pese a ello, Nvidia ha recortado casi un tercio de su valor en el último mes, arrastrada por el escándalo de Huang y las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial (IA), teniendo en cuenta también el alto endeudamiento de las empresas.

Las empresas relacionadas con la IA tuvieron una jornada mixta hoy, con bajadas para Qualcomm (-4.1%), Micron (-1%) e Intel (-0.9%) pero subidas para AMD (5.3 %) y Broadcom (3.6%).

Mientras, los inversores esperan conocer el precio de salida de las acciones de Anthropic, la creadora del asistente Claude, que comenzará a cotizar mañana en una operación que se perfila histórica.

Además de ello, el mercado se prepara para una posible subida de los tipos de interés en diciembre después de que así lo apuntaran las actas de la última reunión de la Reserva Federal, dada la persistente inflación.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este miércoles un 3.2 %, hasta 83,26 dólares, tras un aumento semanal de 3,38 millones de barriles en las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos.

Al cierre de la sesión, el rendimiento del bono a 10 años bajó al 5.064 %, el oro cedió a 3,728 dólares la onza, y el bitcoin bajaba a 62,414 dólares.

Elaborado con información de EFE.