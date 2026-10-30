De acuerdo con los datos conocidos el miércoles, el beneficio neto de Alphabet cayó un 25% interanual. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
De acuerdo con los datos conocidos el miércoles, el beneficio neto de Alphabet cayó un 25% interanual. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
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Redacción Gestión
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, luego de la publicación de resultados trimestrales por debajo de las expectativas del mercado.

Debido a la desaceleración de su negocio de publicidad, el gigante tecnológico estadounidense cayó un 12.64% hasta los 283.82 dólares en Wall Street.

Esto supone casi 480,000 millones de dólares de pérdidas en capitalización bursátil durante la jornada.

De acuerdo con los datos conocidos el miércoles, el beneficio neto cayó un 25% interanual, hasta 26,200 millones de dólares, en el período de julio a septiembre.

De acuerdo con los datos conocidos el miércoles, el beneficio neto de Alphabet cayó un 25% interanual. (Foto: AFP)
De acuerdo con los datos conocidos el miércoles, el beneficio neto de Alphabet cayó un 25% interanual. (Foto: AFP)

Los resultados estuvieron muy por debajo de las previsiones de los analistas encuestados por FactSet.

Elaborado con información de AFP

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