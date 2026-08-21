La mayor parte de los fondos del acuerdo con Google se destinará directamente a las personas que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023 (Foto: Difusión)
La mayor parte de los fondos del acuerdo con Google se destinará directamente a las personas que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023 (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

presentada por varios estados que impugnaba el control del gigante tecnológico sobre la distribución de aplicaciones Android y los pagos dentro de las aplicaciones de Google Play, informó este jueves la Fiscalía de Arizona, una de las demandantes.

Un tribunal federal en San Francisco (California) aprobó esta semana el pacto para resolver la demanda presentada por fiscales de los 50 estados del país, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes que acusaba a Google de dominar ilegalmente la distribución de aplicaciones para Android y por cobrar a los consumidores hasta un 30 % por transacción, de acuerdo a la demanda.

El pacto pone fin a un litigio de cinco años y beneficia a los consumidores de todo el país afectados por las acciones de Google para aumentar los precios, destacó la fiscal de Arizona, Kris Mayes, en un comunicado.

“Con este acuerdo, dejamos claro que no se tolerarán conductas anticompetitivas de este tipo. Un mercado competitivo y justo fomenta precios más bajos, bienes y servicios de mayor calidad y más opciones para los consumidores”, agregó la fiscal.

La mayor parte de los fondos del acuerdo se destinará directamente a las personas que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023.

La mayor parte de los fondos del acuerdo con Google se destinará directamente a las personas que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023 Foto: EFE.
La mayor parte de los fondos del acuerdo con Google se destinará directamente a las personas que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023 Foto: EFE.

El acuerdo también obliga a Google a modificar sus prácticas comerciales. Durante al menos cinco años, los desarrolladores de aplicaciones podrán utilizar sistemas de pago alternativos, informar a los clientes sobre precios más bajos fuera del sistema de facturación de Google y publicar sus aplicaciones en tiendas de la competencia sin temor a represalias.

Asimismo, los usuarios de Android podrán descargar aplicaciones fuera de la Play Store durante al menos siete años.

Elaborado con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

SharkLoader, el ciberataque silencioso que se disfraza de Google: así puedes reducir riesgos
Demanda en EE.UU. señala que agentes migratorios usaron Google para definir lugares de redadas
Otra amenaza de Trump: UE pagará un “precio muy alto” por la multa a Google

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.