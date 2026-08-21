Google acordó pagar 700 millones de dólares para resolver una demanda antimonopolio presentada por varios estados que impugnaba el control del gigante tecnológico sobre la distribución de aplicaciones Android y los pagos dentro de las aplicaciones de Google Play, informó este jueves la Fiscalía de Arizona, una de las demandantes.

Un tribunal federal en San Francisco (California) aprobó esta semana el pacto para resolver la demanda presentada por fiscales de los 50 estados del país, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes que acusaba a Google de dominar ilegalmente la distribución de aplicaciones para Android y por cobrar a los consumidores hasta un 30 % por transacción, de acuerdo a la demanda.

El pacto pone fin a un litigio de cinco años y beneficia a los consumidores de todo el país afectados por las acciones de Google para aumentar los precios, destacó la fiscal de Arizona, Kris Mayes, en un comunicado.

“Con este acuerdo, dejamos claro que no se tolerarán conductas anticompetitivas de este tipo. Un mercado competitivo y justo fomenta precios más bajos, bienes y servicios de mayor calidad y más opciones para los consumidores”, agregó la fiscal.

La mayor parte de los fondos del acuerdo se destinará directamente a las personas que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023.

La mayor parte de los fondos del acuerdo con Google se destinará directamente a las personas que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023 Foto: EFE.

El acuerdo también obliga a Google a modificar sus prácticas comerciales. Durante al menos cinco años, los desarrolladores de aplicaciones podrán utilizar sistemas de pago alternativos, informar a los clientes sobre precios más bajos fuera del sistema de facturación de Google y publicar sus aplicaciones en tiendas de la competencia sin temor a represalias.

Asimismo, los usuarios de Android podrán descargar aplicaciones fuera de la Play Store durante al menos siete años.

Elaborado con información de EFE