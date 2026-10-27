Anthropic avanza con sus planes para una oferta pública histórica que podría marcar el futuro de la IA.
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Agencia Bloomberg
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La oferta pública inicial (OPI) de Anthropic PBC deja al descubierto los extremos del modelo de negocio del auge de la inteligencia artificial, valorado en varios billones de dólares: un crecimiento extraordinario acompañado de incertidumbre sobre la demanda y el gasto necesario para seguir desarrollando la tecnología. La startup, que presentó públicamente el lunes la documentación para su OPI, se encamina a ser la primera gran empresa de Estados Unidos dedicada exclusivamente a desarrollar software de IA en debutar en bolsa.

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