Cada vez más empresas están incorporando inteligencia artificial y descubriendo su potencial para mejorar la productividad y agilizar distintas actividades. El siguiente paso es ampliar ese valor, integrando progresivamente la IA con los datos, los procesos críticos y las reglas que gobiernan el negocio. El propósito no debe limitarse a generar contenido o automatizar tareas puntuales, sino avanzar hacia una inteligencia artificial capaz de contribuir de manera más profunda, confiable a la operación y a los objetivos de la organización, para transformar y optimizar el modelo operativo.

La Empresa Autónoma representa precisamente ese cambio de paradigma. No se trata simplemente de digitalizar procesos o incorporar nuevas herramientas, sino de integrar la inteligencia artificial dentro de la ejecución misma del negocio para que pueda comprender el contexto, coordinar procesos, proponer decisiones y ejecutar actividades de extremo a extremo dentro de límites claramente definidos.

Con el contexto adecuado, asistentes y agentes pueden detectar eventos, analizar impactos, proponer cursos de acción y ejecutar tareas específicas, siempre dentro de los límites definidos por la organización". (Foto: Andina)

Este modelo no describe una empresa sin personas. Describe una organización en la que los agentes ejecutan transacciones, proponen acciones y colaboran en la operación diaria, mientras que las personas deciden, supervisan y gobiernan. El rol humano no desaparece: evoluciona desde la operación transaccional hacia el criterio, la gestión de excepciones, la innovación y la responsabilidad sobre las decisiones.

La IA en el corazón del negocio

La diferencia frente al software tradicional está en quién hace qué dentro del proceso. Los sistemas dejan de ser únicamente plataformas pasivas que esperan instrucciones. Con el contexto adecuado, asistentes y agentes pueden detectar eventos, analizar impactos, proponer cursos de acción y ejecutar tareas específicas, siempre dentro de los límites definidos por la organización.

El potencial de la IA emerge cuando se conecta con el núcleo operativo de la empresa: sus datos transaccionales, procesos, reglas, autorizaciones e integraciones. Esa conexión permite pasar de mejoras de productividad individuales a capacidades que pueden fortalecer la ejecución de procesos, acelerar la toma de decisiones y generar valor de manera consistente en toda la organización.

La parte visible de la inteligencia artificial son los modelos generativos, los asistentes y los agentes. Sin embargo, debajo se encuentran los elementos que permiten capturar valor: datos confiables, procesos estandarizados, un core empresarial integrado, reglas de negocio y mecanismos de gobierno.

Por eso, el reto no consiste únicamente en implementar agentes. Consiste en preparar los fundamentos que permitan una ejecución autónoma confiable. Esto requiere datos consistentes, procesos simplificados y estandarizados, una arquitectura empresarial integrada y políticas de gobierno claras que permitan a los agentes operar de manera confiable, segura y escalable.

Valor, fundamentos y gobierno

Para una empresa que busca avanzar hacia este modelo, el primer paso no es tecnológico. La pregunta no debería ser qué herramienta de IA comprar, sino en qué procesos existe una oportunidad concreta de aumentar ingresos, mejorar márgenes, reducir costos, incrementar la productividad, acelerar la respuesta al mercado o mitigar riesgos. La autonomía debe comenzar donde exista un caso de valor claro y medible.

El segundo paso es asegurar los fundamentos: datos confiables, procesos estandarizados, integración y un core preparado. La organización también debe evaluar qué nivel de autonomía está dispuesta a otorgar a los agentes y, sobre todo, cuál es su apetito de riesgo. No todos los procesos tienen el mismo impacto ni todas las decisiones requieren el mismo nivel de supervisión. Por ello, cada organización debe definir qué riesgos está preparada para asumir, cuáles requieren controles adicionales y en qué ámbitos la intervención humana seguirá siendo indispensable.

El tercer elemento, desde el día uno, es el gobierno. La empresa debe definir qué puede hacer un agente, qué decisiones requieren intervención humana, qué accesos tendrá, cómo se protegerá la información y quién monitoreará, auditará y responderá por sus acciones. La autonomía no elimina el control ni la responsabilidad; los vuelve más importantes. De hecho, mientras mayor sea la autonomía otorgada a los agentes, más robustos deberán ser los mecanismos de gobierno, trazabilidad y supervisión.

La evolución hacia la Empresa Autónoma será progresiva. Las organizaciones probarán, ajustarán y ampliarán el alcance de los agentes a medida que construyan confianza.

Las empresas que actúen temprano, con foco en valor y con un gobierno sólido, podrán aprender antes y escalar con mayor confianza.

Un nuevo modelo para generar valor

El objetivo final no es automatizar por automatizar. Es construir organizaciones más ágiles, resilientes e inteligentes, capaces de responder con mayor velocidad ante cambios en la demanda, riesgos operativos y nuevas oportunidades. La IA deja de ser una herramienta aislada y pasa a formar parte de los procesos clave del negocio.

¿Estamos preparados para gobernar una empresa donde los agentes ejecutan y las personas deciden?

José Antonio Freundt es director de Advisory de KPMG en el Perú