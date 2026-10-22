Productores del centro del país no solo temen impacto de lluvias o sequía en los cultivos, sino también en la operatividad de la Carretera Central para enviar sus cosechas a Lima. Foto: Midagri.
Productores del centro del país no solo temen impacto de lluvias o sequía en los cultivos, sino también en la operatividad de la Carretera Central para enviar sus cosechas a Lima. Foto: Midagri.
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Josimar Cóndor
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En el preámbulo de los eventos climáticos más intensos pronosticados debido al fenómeno de El Niño, el Perú se divide entre dos escenarios: en el norte, las lluvias volverían a causar estragos; y en el sur, la sequía podría hacer lo propio. Sin embargo, en el centro, no hay una previsión generalizada. Desde la Federación de Cámaras de Comercio del Centro (Fedecam Centro), advierten que esa incertidumbre hoy tiene con alta cautela a los productores de alimentos que atienden a las familias peruanas y paradójicamente, está gestando el próximo “boom” agrícola en el centro y ceja de selva, mientras también surge un nuevo polo logístico.

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