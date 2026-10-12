Alberto Vásquez, gerente general de La Positiva Seguros, comentó en exclusiva a Gestión que las aseguradoras estiman un impacto de entre S/ 3,500 millones y S/ 5,000 millones potenciales entre finales del 2026 e inicios del 2027, durante el próximo periodo de lluvias y sequías.

“Esas son las indemnizaciones que se podrían alcanzar”, aseveró al precisar que ello incluye infraestructura como proyectos de irrigación, represas, centrales hidroeléctricas, sistema de transmisión, entre otros. Solo La Positiva estima desembolsar en indemnizaciones unos S/ 250 millones.

Lo previsto en pago de indemnizaciones por parte de las compañías de seguros es inferior al daño total que causará El Niño en el país –aproximadamente S/ 16,000 millones correspondientes a 0.5% del PBI en el 2026, y a 0.8% el próximo año, según BCP–, pues no toda la infraestructura está asegurada.

Además, existen los deducibles o porcentaje de los daños que debe ser cubierto por el usuario. Es decir, incluso si el bien está asegurado, no todo lo paga la compañía de protección.

Alberto Vásquez, gerente general de La Positiva Seguros. (Foto: César Campos/El Comercio)

Magnitud

Recientemente, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) subió de forma significativa, frente al reporte previo del 14 de septiembre, la posibilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria en el litoral peruano en los próximos meses.

Hace 15 días la probabilidad de que El Niño costero alcanzara esa gravedad en octubre era del 82%, pero recientemente se elevó a 88%. Asimismo, la estimación para noviembre pasó de 78% a 85%, y para diciembre, del 70% al 80%.

Similarmente, para El Niño global en el Pacífico central, las probabilidades de registrar una magnitud muy fuerte ascendieron al 80% en octubre, 85% en noviembre y 83% en diciembre.

“Vamos a tener miles de casos de afectados, principalmente por (daños en) viviendas, negocios, en el caso de agro también; y por cultivos en las zonas, típicamente en la sierra sur, donde (al contrario de lo que ocurre en el norte) hay sequía. Todo esto va a generar una necesidad de atención sobre lo que se encuentra cubierto por una póliza de seguro”, manifestó Bernardo Klinge, director de seguros generales de Mapfre Perú, en el marco del Encuentro Asegurador Internacional 2026, organizado por Apecose en Ica.

Pólizas

Explicó que las empresas suelen asegurar dos variables: el valor de sus activos, a través de un seguro de daños a la propiedad. Pero, como complemento, también consideran el lucro cesante, es decir, la utilidad bruta que esperan obtener en los siguientes 12 meses.

“Una (parte de la cobertura) es la reposición del activo dañado directamente por el siniestro. Pero una segunda parte es lo siguiente: como se vio afectada la empresa (por una catástrofe como El Niño), deja de producir o vender, deja de tener ingresos y utilidades, y eso también se cubre bajo la póliza de lucro cesante”, expresó.

Francisco Rodríguez Larraín, presidente de Apecose, precisó que la cobertura “regular” es aquella que protege frente a daños patrimoniales pero que algunas compañías adicionalmente cubren el lucro cesante.

“Los peruanos, a lo largo del tiempo, hemos podido ver cómo se le hace difícil al Estado, gestionar estas situaciones (como El Niño), lo complejo que es que los recursos que existen en el Gobierno lleguen oportunamente a las personas que realmente lo necesitan. Esa capacidad de gestión en las catástrofes es realmente una situación que no ha dado el resultado que se ha querido”, dijo Klinge.

Bernardo Klinge, director de seguros generales de Mapfre Perú. (Foto: Difusión)

Atención a los clientes

“Definitivamente, con un fenómeno de El Niño como el que se nos viene, debemos trabajar en nuestros procesos, protocolos y planes de contingencia. Debemos preparar una estrategia y definir formas de interactuar con los clientes a la medida de sus características. Si tenemos clientes que generan cientos o miles de riesgos, tenemos que generar algún tipo de trabajo previo para poderlos atender”, manifestó Bernardo Klinge, de Mapfre.

Por su parte, Mario Potestá, CEO de Rímac Seguros, enfatizó que se espera que El Niño sea “excepcional” y sugirió la elaboración de un mapa de gestión de brechas de protección del país para contar con un diagnóstico claro sobre el nivel de vulnerabilidad.