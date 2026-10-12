Cobertura. Solo una parte de los eventuales daños que ocasione El Niño está cubierta con seguros. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El fenómeno de El Niño está en curso y ya causó estragos en la pesca y agricultura. Sin embargo, el mayor impacto aún está por venir y las aseguradoras ya se anticipan, ¿qué proyectan?

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