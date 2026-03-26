La Positiva Seguros prepara el despliegue de nuevos centros médicos en el Perú como parte de su estrategia para fortalecer su negocio de salud, apoyado en un modelo de atención que combinará servicios presenciales, telemedicina y seguimiento clínico. De esta manera, avanza hacia un modelo de atención más híbrido.

La iniciativa apunta a ampliar la cobertura fuera de Lima y a sostener el crecimiento de este segmento, que la compañía prevé impulsar con nuevos productos, mayor capacidad de atención primaria y una red propia de consultorios con soporte digital.

Como parte del plan, la aseguradora proyecta implementar de manera progresiva 10 consultorios médicos asistidos por telemedicina en distintas ciudades, como Lima, Cusco, Piura y Trujillo, además de un centro médico mixto en Arequipa previsto para el 2026. Estos espacios integrarán atención presencial de enfermería con el soporte remoto de médicos especialistas.

El modelo permitirá acercar servicios de salud a más de 86,000 personas durante el primer año de operación y superar las 10,000 atenciones por telemedicina hacia el cierre del 2026, según estimaciones de la compañía.

Apoyo en atención primaria

La propuesta de La Positiva se basa en un esquema de atención continua con médico de cabecera como punto de entrada al sistema, encargado de la orientación del paciente, el seguimiento clínico y la derivación a especialistas cuando sea necesario.

“Esta propuesta no busca reemplazar el modelo tradicional, sino complementarlo para ampliar el acceso, optimizar costos y fortalecer la prevención”, señaló Michel Fort, gerente general adjunto de Transformación y Salud de La Positiva Seguros.

La Positiva viene fortaleciendo su oferta en seguros de salud con herramientas digitales y alianzas tecnológicas. (Foto: difusión).

El ejecutivo indicó que el desarrollo del modelo permitirá integrar consultas virtuales, atención presencial y monitoreo clínico en un mismo sistema, con el objetivo de mejorar tiempos de respuesta y ampliar la disponibilidad de especialistas, especialmente en regiones.

Para el componente digital, la compañía incorporará herramientas de telemedicina y protocolos clínicos desarrollados por la firma internacional Teladoc Health, mientras que la operación y la integración del servicio estarán a cargo de la aseguradora en el mercado local.

Desde el frente comercial, la empresa prevé incorporar este esquema de atención de manera progresiva en sus planes de salud vigentes, con un incremento progresivo en primas, y lanzar nuevos productos enfocados en segmentos que demandan alternativas más accesibles, con mayor resolución en atención primaria y seguimiento continuo.