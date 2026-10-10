La Positiva advierte sobre el factor climático. (Foto: César Campos/El Comercio)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El Fenómeno de El Niño (FEN) es el principal lastre que enfrenta hoy la economía peruana, según analistas. Sin embargo, existe el riesgo latente de que otros eventos de la naturaleza también impacten al país, ¿qué observan las empresas de seguros?

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