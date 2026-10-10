Este año se registraron fuertes lluvias, por ejemplo, en Arequipa, lo que generó siniestros que tuvieron que ser indemnizados por el sector privado, por ejemplo, por La Positiva, recordó Luis Alberto Vásquez Vargas, gerente general de la compañía.

“Si bien no está relacionado directamente con el FEN, sí quería resaltar (lo que sucedió en Arequipa) porque los eventos climáticos están apareciendo con mayor frecuencia y con mayor severidad. Las lluvias que hubo en Arequipa no se veían en muchos años, y eso generó que las torrenteras de la ciudad se desborden, provocando inundaciones en diversas zonas (de esa metrópoli)”, enfatizó el ejecutivo, en el marco del Encuentro Asegurador Internacional 2026, organizado por Apecose, en Ica.

Asimismo, Vasquez se refirió a la interrupción de la carretera entre Arequipa y Moquegua -por deslizamientos- acontecida hace un mes como otro evento que obligó a La Positiva a desembolsar indemnizaciones.

Lo cierto es que ya se está viviendo la antesala de la magnitud “extraordinaria” de El Niño. (Foto: Andina)

El directivo recordó, de igual manera, el ciclón Yaku del 2023, y el FEN del 2017, como referencia de catástrofes recientes que arreciaron en el Perú.

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) amplió el área expuesta al FEN, de manera que no solo se abarcara la costa norte, sino también la costa central.

Asimismo, el nuevo escenario contempla lluvias desde octubre (y no desde noviembre), crecidas de ríos y temperaturas que podrían superar los registros históricos usuales para el verano.

La comisión ENFEN monitorea al Fenómeno de El Niño (FEN) y sus proyecciones siguieron agravándose. (Foto: Andina)

Según ENFEN, las lluvias incrementaron el caudal del río Tumbes, producto del FEN, y en dos o tres días se triplicó el volumen de agua.