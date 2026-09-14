El tránsito es restringido también como medida de prevención ante la posibilidad de que puedan ocurrir otros derrumbes debido a la llovizna que se registra en el sector. (Foto: Difusión)
El tránsito es restringido también como medida de prevención ante la posibilidad de que puedan ocurrir otros derrumbes debido a la llovizna que se registra en el sector. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Provías informó que se restableció el tránsito vehicular de manera restringida a la altura del kilómetro 732 de la carretera Panamericana Sur, entre Atico - Ocoña, región Arequipa, tras el derrumbe de rocas y tierra registrado en horas de la madrugada de hoy lunes 14 de septiembre.

El tránsito es restringido también como medida de prevención ante la posibilidad de que puedan ocurrir otros derrumbes debido a la llovizna que se registra en el sector, humedad que provoca el desprendimiento de piedras y tierra de los cerros.

¿Qué pasó en la carretera de la Panamericana Sur?

Provías Nacional informó que alrededor de las 04:00 horas de hoy se presentó un derrumbe en el kilómetro 732 de Panamericana Sur, emergencia que provocó por algunas horas la suspensión del tránsito en ambos carriles de la carrera.

El tránsito se reanudó de manera restringida hasta retirar de la vía la tierra y piedras para que no obstaculice el tránsito vehicular.

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