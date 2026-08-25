Durante la mañana, un nuevo deslizamiento de piedras y tierra bloquea permanentemente el tránsito vehicular en el kilómetro 770 de la Panamericana Sur, a la altura del túnel de La Planchada, en Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa.

El derrumbe se registró alrededor de las 08:30 horas de hoy martes, ocasionando el cierre la vía para realizar trabajos de limpieza en la carretera a cargo de Provías Nacional.

En la zona no se reportaron daños personales ni materiales, sin embargo, se reportaron unidades vehiculares varadas en los dos sentidos de la vía, informaron las autoridades policiales.

Hasta el lugar llegó personal de Provías Nacional y junto a maquinaria pesada iniciaron la limpieza de la carretera, trabajo que se estima termine en unas horas, a fin de dar el paso vehicular inicialmente por un carril y luego restablecer el tránsito en ambos carriles de la vía.

El transito vehicular en el sector es restringido desde el sábado, tras liberarse la carretera del tramo Atico - Ocoña, donde anteriormente se registraron los huicos y derrumbes de rocas y lodo, a consecuencia de lluvias intensas que paralizaron la vía cinco días.

Ayer lunes 24 se presentó un derrumbe de rocas en el sector de Quebrada Honda, que también interrumpió el tránsito por algunas horas.

Deslizamientos en Arequipa. Foto: Andina

Al respecto, Provías Nacional estima que el fin de semana terminará de habilitar la carretera, dado que aún debe ejecutar algunos trabajos como cunetas, sardineles, muros y señalización, a fin de prevenir futuros accidentes en la zona.