Personal de la autoridad de transporte brinda indicaciones a conductores, pasajeros y transeúntes durante los primeros días de funcionamiento del nuevo esquema en la avenida Arequipa. (Mario Zapata / GEC).
Personal de la autoridad de transporte brinda indicaciones a conductores, pasajeros y transeúntes durante los primeros días de funcionamiento del nuevo esquema en la avenida Arequipa. (Mario Zapata / GEC).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ya opera la primera etapa de un proyecto de carril exclusivo, en este caso bidireccional, orientado a ordenar el tránsito y mejorar el servicio del corredor Azul.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.