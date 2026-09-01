Vía Expresa Grau del Metropolitano. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Metropolitano inició los viajes de prueba de la ruta que irá desde Carabayllo hasta la Vía Expresa Grau, como paso previo a la ampliación de su nuevo recorrido. Este servicio también tendrá conexión con la Línea 1 del Metro de Lima.

Asimismo, este periodo de prueba servirá para comprobar que las instalaciones y equipos tecnológicos dentro y fuera de las estaciones, como semáforos, puertas automáticas y sensores, operen de manera segura y se integren correctamente con los buses, refirió un artículo de .

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo mencionó que con esta modificación se podrán reducir significativamente los tiempos de viaje de miles de usuarios que se trasladan diariamente desde distritos del norte hasta las avenidas Grau o Aviación.

Metropolitano. (Foto: Difusión)
Metropolitano. (Foto: Difusión)

¿Pasajes serán los mismos?

El burgomaestre señaló que la marcha en vacío terminará el 30 de setiembre y que en octubre y noviembre se desarrollará una marcha blanca con presencia de pasajeros, mientras que en diciembre se espera empezar a brindar el servicio tal como ocurre en las demás estaciones del Metropolitano que ya operan.

, dijo, por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

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