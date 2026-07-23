Invadir la vía exclusiva del Metropolitano puede costarle a un conductor S/ 440, además de la acumulación de 20 puntos en su récord. En lo que va del año, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), impuso 346 multas por esta infracción durante los más de 20 operativos de fiscalización.

La intervención más reciente se realizó ayer a la altura de la estación Honorio Delgado, donde la PNP sancionó a ocho conductores de autos particulares y motocicletas que ingresaron de manera indebida a la vía exclusiva del Metropolitano.

LEA TAMBIEN: ATU aprueba lineamiento para otorgar subsidio económico a transportistas

Los infractores recibieron la papeleta G10, considerada una falta grave por el Reglamento Nacional de Tránsito. Además de la multa equivalente al 8% de una UIT (S/440), esta infracción acarrea 20 puntos en el historial del conductor.

La ATU recordó que, de acuerdo con la Ley 27200, únicamente pueden ingresar a la vía exclusiva los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrulleros y unidades de bomberos, siempre que se encuentren atendiendo una emergencia y circulen con las luces y sirenas encendidas.

LEA TAMBIÉN: ATU proyecta ocho teleféricos para conectar a barrios en laderas con Metro y Metropolitano

La entidad indicó que estos operativos se realizan de manera inopinada con el objetivo de prevenir accidentes, proteger a los usuarios del Metropolitano y garantizar un servicio rápido y ordenado.