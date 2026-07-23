Invadir la vía exclusiva del Metropolitano puede costarle a un conductor una multa de S/440. Foto: ATU.
Invadir la vía exclusiva del Metropolitano puede costarle a un conductor una multa de S/440. Foto: ATU.
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Redacción Gestión
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Invadir la vía exclusiva del Metropolitano puede costarle a un conductor S/ 440, además de la acumulación de 20 puntos en su récord. En lo que va del año, , en coordinación con , impuso 346 multas por esta infracción durante los más de 20 operativos de fiscalización.

La intervención más reciente se realizó ayer a la altura de la estación Honorio Delgado, donde la PNP sancionó a ocho conductores de autos particulares y motocicletas que ingresaron de manera indebida a la vía exclusiva del Metropolitano.

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Los infractores recibieron la papeleta G10, considerada una falta grave por el Reglamento Nacional de Tránsito. Además de la multa equivalente al 8% de una UIT (S/440), esta infracción acarrea 20 puntos en el historial del conductor.

La ATU recordó que, de acuerdo con la Ley 27200, únicamente pueden ingresar a la vía exclusiva los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrulleros y unidades de bomberos, siempre que se encuentren atendiendo una emergencia y circulen con las luces y sirenas encendidas.

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La entidad indicó que estos operativos se realizan de manera inopinada con el objetivo de prevenir accidentes, proteger a los usuarios del Metropolitano y garantizar un servicio rápido y ordenado.

En lo que va del año, la ATU y la Policía Nacional realizaron 24 operativos que terminaron con 346 papeletas por esta falta. Foto: ATU.
En lo que va del año, la ATU y la Policía Nacional realizaron 24 operativos que terminaron con 346 papeletas por esta falta. Foto: ATU.

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