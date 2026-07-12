Dos ataques a buses de transporte se registran en Lima. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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, en Lima Metropolitana.

No se registraron heridos ni personas fallecidas, mientras las autoridades investigan el hecho.

La Fiscalía investiga el hecho.

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Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, indicó que su gremio está muy preocupado por el aumento de hechos de sicariato y extorsión contra trabajadores y usuarios del transporte público.

El dirigente señaló que, entre agosto de 2024 y mayo de 2026

Asimismo, sostuvo que, aunque

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“Definitivamente, no hay los resultados que se quieren. (…) Todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía”, indicó a RPP.

Ante este escenario,

“Seguramente habrá una reunión, ha habido algunos contactos, pero muy dispersos. (…) La verdad que queremos también darle el espacio debido”, puntualizó.

Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, señaló que la Policía ha capturado a integrantes de organizaciones extorsivas, pero los resultados no son los esperados. Foto: GEC
Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, señaló que la Policía ha capturado a integrantes de organizaciones extorsivas, pero los resultados no son los esperados. Foto: GEC

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