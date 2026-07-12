Dos atentados se registraron este domingo 12 de julio en diferentes puntos de la Panamericana Norte en el distrito de Los Olivos, en Lima Metropolitana.

Uno de estos tuvo lugar antes de llegar al óvalo Infantas, donde un bus interprovincial fue atacado a balazos por delincuentes. No se registraron heridos ni personas fallecidas, mientras las autoridades investigan el hecho.

Otro tuvo lugar en la intersección entre la Panamericana Norte y la avenida Los Platinos, donde delincuentes armados dispararon contra el bus de una agrupación musical, dejando como saldo 3 personas heridas. La Fiscalía investiga el hecho.

Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, indicó que su gremio está muy preocupado por el aumento de hechos de sicariato y extorsión contra trabajadores y usuarios del transporte público.

El dirigente señaló que, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados contra el transporte público en Lima y Callao con 283 víctimas,152 fallecidos y 131 heridos.

Asimismo, sostuvo que, aunque la Policía ha capturado a integrantes de organizaciones extorsivas, los resultados no son los esperados por los transportistas.

“Definitivamente, no hay los resultados que se quieren. (…) Todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía”, indicó a RPP.

Ante este escenario, el dirigente solicitó a la presidenta electa Keiko Fujimori que garantice estabilidad política y planteó la posibilidad de reunirse con ella antes de que asuma el gobierno.

“Seguramente habrá una reunión, ha habido algunos contactos, pero muy dispersos. (…) La verdad que queremos también darle el espacio debido”, puntualizó.