Las consecuncias de la DANA Aníbal contnúan afectando al sur del Perú. El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, solicitó al Gobierno acelerar la atención de la emergencia provocada por los huaicos y deslizamientos que mantienen bloqueada por quinto día consecutivo la Panamericana Sur, a la altura del sector Quebrada Honda, en el distrito de Atico, Arequipa.

El burgomaestre sostuvo que la interrupción de esta vía, ubicada aproximadamente en el kilómetro 726 de la Panamericana Sur, viene generando una grave afectación logística para la macroregión sur.

Detalló en Canal N, que alrededor de mil vehículos permanecen varados, mientras que unas 30 unidades habrían quedado completamente sepultadas por el lodo, las rocas y los escombros.

Soto señaló que la situación también está provocando desabastecimiento de alimentos y otros productos en distintas zonas del sur del país, debido a que la Panamericana Sur constituye una vía fundamental para el traslado de mercancías provenientes del Callao.

Precisamente, en la Ciudad Blanca ya se reporta, desde el miércoles, desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Solicitan apoyo de empresas privadas

El alcalde provincial de Caravelí hizo un llamado a las empresas mineras que operan en la provincia de Caravelí y otras zonas del sur para que colaboren con maquinaria pesada, combustible y personal que permita acelerar la limpieza de la carretera.

“Necesitamos motoniveladoras, cargadores, excavadoras, retroexcavadoras y combustible”, sostuvo Soto, quien además solicitó ayuda humanitaria para las personas afectadas.

De acuerdo con el alcalde, alrededor de 11 mil damnificados requieren agua, alimentos, leche, carpas y módulos de vivienda. En Atico, pescadores artesanales vienen preparando alimentos de manera voluntaria para las personas afectadas.

Pasajeros caminan por casi tres horas tras el bloqueo de la Panamericana Sur, en el tramo Atico-Ocoña. Foto: Municipalidad Provincial de Caravelí.

Pide puente aéreo para población vulnerable

Soto pidió al Gobierno Regional de Arequipa autorizar un puente aéreo humanitario para trasladar a personas vulnerables, entre ellas adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y pasajeros que requieren atención médica.

También solicitó habilitar vías alternas para descongestionar la Panamericana Sur y permitir el traslado de vehículos atrapados en la zona. El alcalde advirtió que persiste el riesgo de nuevos deslizamientos debido a las lluvias y la caída de rocas en sectores como Planchada, Túnel y Quebrada Honda, lo que también pone en peligro al personal que participa en las labores de limpieza.

Soto indicó que actualmente se cuenta con maquinaria municipal y algunos equipos de Provías Nacional, pero consideró que estos recursos resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia. También señaló que se ha solicitado el apoyo de batallones de ingeniería del Ejército y que se espera el envío de más maquinaria y efectivos para liberar los vehículos sepultados.

La emergencia ya ocasionó pérdidas de productos perecibles, combustible, alimentos y otros insumos que permanecen atrapados en los vehículos. Entre las unidades afectadas se encuentran camiones procedentes de Chile y Bolivia.

Alcalde denuncia falta de atención

El burgomaestre afirmó que durante su visita a Lima buscó reunirse con autoridades del gobierno Central para exponer la situación de Caravelí, pero no fue recibido por la presidenta de la República ni por otros funcionarios del Ejecutivo.

“La presidenta, ni Galarreta, nos han dado ni un segundo de poder explicar esta grave crisis sanitaria por el dengue, crisis humanitaria, y el único que nos ha recibido es el ministro Guillermo Shinno, de Energía y Minas, los viceministros de Transporte”, expresó.

Soto pidió que la provincia de Caravelí sea incluida entre las zonas beneficiadas con los recursos anunciados por el Gobierno para enfrentar el fenómeno de El Niño y reclamó que se ejecuten las obras de prevención pendientes en las principales cuencas de la provincia.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe ser atender a las miles de personas varadas y garantizar el abastecimiento de alimentos, agua y otros productos básicos mientras continúan los trabajos para recuperar el tránsito en la Panamericana Sur.