Durante la presentación del gabinete encabezado por el premier Luis Galarreta en la Cámara de Diputados, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dio a conocer nuevas medidas que alista el Ejecutivo para hacer frente al fenómeno El Niño.

En su presentación, el titular del Midagri confirmó que, al asumir el gobierno, no han encontrado un plan para atender esa grave amenaza climática en el país, sino solo una declaratoria de emergencia por peligro inminente por lluvias en 796 distritos.

Sin embargo, observó, no encontraron ningún dispositivo relacionado a la atención de la esperada sequía que traería El Niño en la parte andino-amazónica, así como tampoco ni un metro cúbico de limpieza en los ríos de Piura y Tumbes, además del hallazgo de 12 geomallas almacenadas en Santa Eulalia.

LEA TAMBIÉN: Pampa Baja apuesta por más uva en Arequipa mientras El Niño golpea su palta en Olmos

Inician labores de descolmatación

A pesar de esos problemas, el ministro Vinelli Ruiz indicó que ya han iniciado los trabajos de descolmatación del cauce en ríos de Piura, Tumbes y Lambayeque, y que en los próximos días harán lo propio en La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Arequipa.

Ejecutivo señala que ya dictó normas para enfrentar la sequía

Además, confirmó que han constituido la Comisión Nacional de Gestión del Fenómeno El Niño, conformado por los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua y del Midagri.

Inmediatamente después, anotó Vinelli, han emitido un decreto supremo por déficit hídrico (sequías) en 607 distritos en 16 regiones del país. Este decreto se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 12 de agosto y fue publicado al día siguiente.

LEA TAMBIÉN: Lima alcanzará los 30 grados en invierno por El Niño

Atención a puntos críticos

Luego de ello, refirió que han aprobado un decreto de urgencia por S/180 millones que permitan colocar las 12 geomallas encontradas en un almacén en Santa Eulalia, en la región de Lima, a fin de proteger la vida de los ciudadanos.

Además, refirió que han dado presupuesto para ejecutar la limpieza en 60 puntos críticos con la maquinaria que tiene la Autoridad Nacional del Agua en las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

El ministro de Agricultura, Marco Vinelli, indicó que además de la instalación de las geomallas y diques, se realizarán labores de descolmatación de quebradas. Foto: GEC

Asimismo, anunció que hoy día se va a publicar un decreto supremo adicional para cubrir 380 puntos críticos adicionales con presupuesto de S/ 450 millones para atender más puntos críticos en las regiones de Tumbes, Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad, Lima, Ica y Arequipa.

“También estamos en elaboración de un decreto supremo para asignar recursos y puntos críticos al Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes, quienes de manera coordinada están trabajando para salvar vidas frente a este fenómeno El Niño”, apuntó.

Participación privada

Adicionalmente, indicó que el sector privado está participando de manera activa con donaciones de combustible, operarios y maquinaria, para realizar las labores de limpieza y descolmatación.

“Nosotros desde el Ejecutivo estamos proponiendo mecanismos rápidos para ejecutar Servicios por Impuestos, permitiendo que (el sector privado) participen de manera activa y oportuna en la preparación para atender las posibles emergencias del fenómeno El Niño”, acotó.

Otra actividad que tienen programada -remarcó Vinelli- es la emisión de un decreto supremo para solicitar recursos económicos para comprar alimentos, vitaminas y vacunas, así como construir pozos para hacer frente a la sequía en la zona andina y amazónica.

Capacidad operativa

También informó sobre la capacidad operativa actual para enfrentar este fenómeno, señalando que cuentan con 1,100 unidades de maquinaria pesada, volquetes y vehículos de apoyo entre los ministerios de Agricultura, Vivienda y Ministerio de Defensa.

“Además, tenemos 460 motobombas, 300 unidades entre cisternas, hidrojet, camiones trasvasadores y máquinas limpiadoras, así como 415 módulos temporales de vivienda con el Ministerio de ese sector. Con transportes tenemos 22 puentes Baileys en stock”, relató.