Petroperú aplicó este martes nuevas variaciones en sus listas de precios en plantas del interior del país (Fuente: Petroperú)
Petroperú aplicó este martes nuevas variaciones en sus listas de precios en plantas del interior del país (Fuente: Petroperú)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

A pesar de la crisis generada por las alzas en los costos de los combustibles, que aún provoca protestas al interior del país y obligó al Gobierno de Keiko Fujimori a aplicar subsidios directos a los transportistas, los precios mayoristas de los derivados siguen aumentando en el Perú, aunque su cotización internacional tuvo recientes reducciones.

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