Este lunes 17 de agosto, el mercado de referencia internacional de los derivados registró reducciones en sus precios, según publicación que realizó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

En dicho mercado, los gasoholes y gasolinas regular, premium y de 84 octanos tuvieron rebajas equivalentes a entre S/ 0.15 y S/ 0.32 por galón; los petróleos industriales 6 y 500 reducciones de S/ 0.07 por galón; y el GLP en S/ 0.012 por kilogramo.

Sin embargo, el martes 18 de este mes, Petroperú publicó nuevo listado de precios ex planta (mayoristas) de sus productos, con variaciones al alza en diversas plantas ubicadas en el interior del país, a excepción de Lima y Callao.

Evolución del precio minorista del gasohol regular en Perú hasta julio. Fuente: Osinergmin

Hasta 18% más caros que hace un mes

A detalle, en las plantas de Talara (Piura), Eten (Lambayeque), Salaverry (La Libertad), Chimbote (Áncash), los precios de los gasoholes y gasolinas regular y premium tuvieron incrementos de entre 3.19% a 3.65%.

En esas mismas plantas, y en otras de Mollendo (Arequipa), Juliaca (Puno), Cusco, Ilo (Moquegua) y Tarapoto, el diésel de uso vehicular e industrial tuvieron aumentos de aproximadamente 0.14% y 0.15%.

Pero, además, si se comparan los precios ex planta de Petroperú de este 18 de agosto contra los del 18 de julio, se observará que, en el lapso de un mes -y tras 8 variaciones que registró la empresa- sus combustibles resultan entre 6.5% hasta 18% más caros ahora que hace 30 días.

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El que más se encareció

En ese lapso, el que más subió fue el precio del diésel B5 UV S-50, de uso vehicular, en 18.39% en la planta Callao de la petrolera estatal, mientras el gasohol regular en sus plantas del interior, como Cusco, Juliaca y Mollendo, estaba más de 10% elevado, y en el norte hasta 18.50% más caro (Eten).

evolución del precio minorista del Diésel a lo largo de este año en el mercado local. Fuente: Osinergmin

No obstante, la cotización del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que se encuentra ahora en US$85.5 el barril, y es usado como referencia para Perú, había variado solamente en 2.6% con respecto al precio de hace un mes.

A pesar del conflicto EE.UU. – Irán, que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y el paso del crudo producido en esa zona de Medio Oriente, la subida del precio del petróleo se vio limitada por el debilitamiento de la demanda mundial y el aumento de inventarios en EE.UU.

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Producción del diésel a la baja

El encarecimiento del diésel, que llevó al Gobierno a aplicar subsidio directo a los transportistas, principales consumidores de ese derivado, se produce en momentos que, según las cifras de Osinergmin, su producción local está declinando.

Ese organismo detalla que, a fines de julio, la producción de diésel alcanzó a 99,000 barriles por día, cuando en marzo había alcanzado hasta 120,000 barriles diarios, en tanto su importación (a mayor precio) alcanzaba los 58,000 barriles.

Asimismo, refiere que el precio promedio minorista del diésel hasta la última semana de julio, que se encontraba en S/ 23.86 por galón, resultaba ya 55% más elevado que el promedio del año 2025, y 42% más alto que en el 2024.

Comparación de precios de referencia de los combustibles hasta el 10 de agosto del 2026, con los de Petroperú. Fuente: Osinergmin

¿Y la refinería Talara?

La merma en la producción de ese combustible parece coincidir con los problemas que enfrentó Petroperú para mantener su actividad en la refinería Talara, planta que, según el informe de Osinergmin, inició una parada secuencial el 28 de julio último.

El regulador refiere que esa planta fue detenida temporalmente por la combinación de restricciones en el suministro de crudo, asociadas a la liquidez de la empresa, y el cierre de instalaciones portuarias por oleaje anómalo, y que proyectaba iniciar maniobras de puesta en servicio desde este 5 de agosto.

Gestión consultó vía email al área de prensa de Petroperú por las razones en las alzas de los combustibles y si ya había restablecido en su totalidad la operación de la refinería Talara, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvo respuesta.

La Nueva Refinería Talara

Consultado también por este diario sobre el tema, Pedro Gamio, exdirector de Petroperú, dijo tener conocimiento que esa refinería está todavía en proceso de reactivación debido a que ya empezó a funcionar el sistema de apoyo del Poder Ejecutivo a través de ProInversión y el denominado Vehículo de Propósito Especial.

“Al haberse formado la empresa de propósito especial, ya existe el mecanismo legal para que [Petroperú] empiece a recibir el apoyo que el Estado ha asignado mediante un crédito externo de hasta US$ 2,000 millones”, anotó Gamio, además exviceministro de Energía.

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¿Qué provoca el alza de precios?

Vale recordar que, según el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, el alza de los precios de los derivados en nuestro país es consecuencia neta de las hostilidades militares registradas desde marzo en el estrecho de Ormuz y la consiguiente alza en la cotización del crudo.

Sin embargo, para el también exdirector de Petroperú, David Tuesta, no solo hay factores externos que explican la carestía de los combustibles (como indica Cuba), sino también factores internos, vinculados a los problemas que aún afronta un proveedor clave como es la petrolera estatal.

“Petroperú tiene un serio problema de producción de su refinería, de costos que tiene que mantener más o menos en línea con sus balances financieros por la situación económica que atraviesa”, aseveró.

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“Una explicación que hay que confirmar con números, y ponerlo en condicional, es que no estarían haciendo una reducción (en línea con la referencia internacional), porque querrían tener un margen de ganancia para poder financiar sus cuentas”, estimó Tuesta.

Esa, añadió, es una de las probables explicaciones que están detrás de que el traslado de la reducción de precios (en el mercado internacional) al mercado local este demorando, y vaya a ir demorando.

“Y eso influye también en el mercado, en los otros proveedores, porque quizás venden un poquito más barato, pero no mucho más barato que Petroperú”, añadió.