La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que según las últimas cifras oficiales de Perupetro, la producción de petróleo en Perú alcanzó los 36.93 miles de barriles por día (MBPD) en el mes de julio de 2026, lo que, si bien significó un leve crecimiento respecto al mes anterior, en términos interanuales representó 23% menos.

Entre los lotes con mayor producción durante el periodo indicado figuran: el Lote 95 ubicado en Loreto con 10,658 MBPD; el Lote X con 8,233 MBPD y el Lote Z-69 con 2,954 MBPD, ambos localizados en Piura. Por otro lado, los lotes que no registran producción son: Lote 67, XV, XX, Z-6, entre otros.

De otro lado, la producción de gas natural experimentó un ligero aumento en el mes de análisis, al pasar de 1,551 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en junio a 1,554 MMPCD en julio del 2026. Respecto al mismo mes del año pasado se observa un crecimiento de 9.6%.

En este escenario, los lotes que reportaron mayor crecimiento de producción fueron: Lote 88 con 979 MMPCD, Lote 56 con 302 MMPCD y Lote 57 con 199 MMPCD, todos ubicados en Cusco.

Los lotes con mayor producción fueron Lote 95 ubicado en Loreto, seguido del Lote X y el Lote Z-69, ubicados en Piura. (Imagen: EFE)

Para la SPH, si bien la producción de petróleo mostró una ligera recuperación respecto al mes anterior, la caída de 23% frente a julio de 2025 evidencia que el Perú continúa enfrentando un preocupante proceso de reducción de su producción.

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Esta tendencia reafirma la necesidad de impulsar medidas que permitan reactivar la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos, mediante un marco regulatorio predecible, mayor agilidad en los permisos y condiciones que fortalezcan la inversión privada. Solo así será posible incrementar las reservas, garantizar la seguridad energética y reducir la creciente dependencia de las importaciones de hidrocarburos.