“Los (usuarios) que ya contrataron un seguro deben trabajar en revisar los valores asegurables de su póliza porque deben corresponderse con la realidad. En muchos casos no se han actualizado (estos valores), y en el tiempo aumentan los costos de construcción , de mano de obra, , de la maquinaria, etc. Producto de años de inflación a 3%, se genera un desfase. Eso es importante para no caer en el infraseguro”, advirtió Bernardo Klinge, director de seguros generales en Mapfre, en el marco del Encuentro Asegurador Internacional 2026, organizado por Apecose en Ica.

El infraseguro es una situación donde la suma asegurada es menor al valor real del bien asegurado.

Klinge explicó que Mapfre viene identificando además los distritos de la costa norte donde históricamente se han generado las inundaciones más relevantes y ,dentro de esos distritos, ubicar las zonas que han sido siempre las más afectadas.

Se espera que El Niño en curso sea de gran magnitud. Foto: Lino Chipana/ Archivo El Comercio

De ese modo, según el ejecutivo, vienen contactando a los clientes más vulnerables para derivarlos con un profesional que les ayude a identificar qué medidas preventivas tomar particularmente frente al FEN.

En ese sentido, se refirió a medidas como la protección con sacos de arena, construcción de muros y canales de derivación, limpieza de drenajes y cauces, entre otros. De esa forma, se busca eliminar, o por lo menos reducir, el riesgo al que la persona o empresa está expuesta.

El infraseguro es una situación donde la suma asegurada es menor al valor real del bien asegurado. (Foito: Andina)

“Los seguros que suelen afectarse con mayor claridad (durante un FEN) son aquellos vinculados con los riesgos de inundación, y exceso de lluvias, pero también por sequías”, agregó.