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Guillermo Westreicher Herrera
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El Fenómeno de El Niño (FEN) ya está afectando la economía peruana, en particular, la pesca y la agricultura, ¿qué llamado hacen las aseguradoras?

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