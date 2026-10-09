Tarifas eléctricas. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo hoy que el fenómeno El Niño (FEN) no generará afectación en las tarifas eléctricas y que se dictarán las medidas de contingencia y seguridad para reponer con rapidez el servicio de energía si fuera el caso.

, manifestó.

El titular del Minem enfatizó que la idea es reducir los eventuales cortes de luz eléctrica.

“De hecho que pueden darse cortes de electricidad porque quizás algunas estructuras eléctricas se caerán o por un tema de seguridad para la población, y se tendría que cortar el suministro de energía eléctrica”, explicó.

añadió

Guillermo Shinno. (Foto: Difusión)
Guillermo Shinno. (Foto: Difusión)

“Definitivamente, son contingencias que hay que tomar. Si bien hay que recuperar rápido el servicio eléctrico, también hay que hacerlo desde el punto de vista de seguridad para las personas”, agregó.

“Se les pide a todas las empresas que deberán hacerlo de manera inmediata y si tienen que construir o reparar este tipo de infraestructuras, para lo cual se requiere permiso, vamos a sacar medidas para que no tengan que pasar por ese permiso, tomando en cuenta que estamos hablando de una emergencia por desastres naturales”, dijo.

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