El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo hoy que el fenómeno El Niño (FEN) no generará afectación en las tarifas eléctricas y que se dictarán las medidas de contingencia y seguridad para reponer con rapidez el servicio de energía si fuera el caso.

“En este caso, los efectos del fenómeno El Niño no serán algo considerable porque son situaciones de corto plazo. No habrá una afectación en los precios”, manifestó.

El titular del Minem enfatizó que la idea es reducir los eventuales cortes de luz eléctrica.

“De hecho que pueden darse cortes de electricidad porque quizás algunas estructuras eléctricas se caerán o por un tema de seguridad para la población, y se tendría que cortar el suministro de energía eléctrica”, explicó.

“Tampoco se trata de reponer la energía lo más rápido posible si las viviendas no están debidamente acondicionadas o no han sido reparadas desde el punto de vista eléctrico, porque podría generar cortocircuitos y algunos accidentes a las personas”, añadió

Guillermo Shinno. (Foto: Difusión)

“Definitivamente, son contingencias que hay que tomar. Si bien hay que recuperar rápido el servicio eléctrico, también hay que hacerlo desde el punto de vista de seguridad para las personas”, agregó.

Guillermo Shinno invocó a las empresas eléctricas para que trabajen en la reposición del servicio de manera inmediata cuando haya cortes de luz ocasionados por lluvias o inundaciones.

“Se les pide a todas las empresas que deberán hacerlo de manera inmediata y si tienen que construir o reparar este tipo de infraestructuras, para lo cual se requiere permiso, vamos a sacar medidas para que no tengan que pasar por ese permiso, tomando en cuenta que estamos hablando de una emergencia por desastres naturales”, dijo.