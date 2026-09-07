Tarifas eléctricas. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Osinergmin informó que los usuarios domiciliarios y comerciales del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) no tendrán variaciones en sus tarifas eléctricas durante setiembre del 2026, ello tras realizar la revisión mensual establecida por la normativa vigente.

No obstante, en los Sistemas Eléctricos Aislados, que atienden a localidades que no están conectadas al SEIN, sí se registrará una variación tarifaria. Para los usuarios domiciliarios, la variación promedio será de 0.84%, mientras que para los usuarios comerciales e industriales será de 1.09%.

Tarifas eléctricas. (Foto: Difusión)
Tarifas eléctricas. (Foto: Difusión)

Estas variaciones se deben a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, que consideran, entre otros factores, los cambios registrados en el Índice de Precios al por Mayor (IPM) y en los precios de los combustibles (diésel).

Osinergmin señaló que se realizan mensualmente revisiones de las tarifas eléctricas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Asimismo, se consideran los contratos suscritos entre las empresas de generación y distribución para el suministro de energía eléctrica a los usuarios. De esta manera, la actualización mensual permite que las tarifas eléctricas reflejen la evolución de los factores económicos y de costos establecidos en el marco regulatorio vigente.

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