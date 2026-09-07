El Osinergmin informó que los usuarios domiciliarios y comerciales del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) no tendrán variaciones en sus tarifas eléctricas durante setiembre del 2026, ello tras realizar la revisión mensual establecida por la normativa vigente.

El organismo indicó que las tarifas se mantendrán en los mismos niveles registrados en agosto, por lo que no se aplicarán incrementos ni reducciones tarifarias a partir del 4 de setiembre. La tarifa que pagan los usuarios por la electricidad considera los costos eficientes asociados a las actividades de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, añadió.

No obstante, en los Sistemas Eléctricos Aislados, que atienden a localidades que no están conectadas al SEIN, sí se registrará una variación tarifaria. Para los usuarios domiciliarios, la variación promedio será de 0.84%, mientras que para los usuarios comerciales e industriales será de 1.09%.

Tarifas eléctricas. (Foto: Difusión)

Estas variaciones se deben a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, que consideran, entre otros factores, los cambios registrados en el Índice de Precios al por Mayor (IPM) y en los precios de los combustibles (diésel).

Osinergmin señaló que se realizan mensualmente revisiones de las tarifas eléctricas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

Para la actualización se consideran diferentes factores que pueden influir en los costos de generación, transmisión y distribución de electricidad, entre ellos el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio, el precio del gas natural, los precios de los combustibles y las cotizaciones del cobre y el aluminio.

Asimismo, se consideran los contratos suscritos entre las empresas de generación y distribución para el suministro de energía eléctrica a los usuarios. De esta manera, la actualización mensual permite que las tarifas eléctricas reflejen la evolución de los factores económicos y de costos establecidos en el marco regulatorio vigente.