A partir del 4 de enero de 2026, las tarifas eléctricas para usuarios finales en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tendrán una variación promedio de 0.01% para los usuarios residenciales.

Así lo informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que refirió que, en este periodo mensual, en el caso de los usuarios comerciales e industriales, las tarifas de luz no se registra variación.

La variación de las tarifas domiciliarias -explicó el regulador- se produce por la actualización de los Peajes de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión en aplicación del artículo 3 de la Resolución 049-2025-OS/CD; además de la entrada en operación comercial del proyecto “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV-75 MVA”.

Tarifas a la baja en zonas aisladas

Por otro lado, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados, tendrán una reducción promedio de -0.75% para los usuarios domiciliarios y de -0.92% para los usuarios comerciales e industriales.

Esta variación se aplica atendiendo a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, por la variación del IPM y precios de los combustibles (Diésel).

En general, Osinergmin informó que las tarifas eléctricas domiciliarias del Sistema Interconectado Nacional se redujeron en -8.13% durante el 2025.

Recordó que cada mes, esta institución técnica revisa y calcula las tarifas en base a fórmulas establecidas en la normativa del sector eléctrico.

¿Qué se toma en cuenta para los ajustes?

Para ello, anotó, se toma en cuenta la evolución de indicadores macroeconómicos como el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) y el tipo de cambio.

También, los precios de combustibles utilizados para la generación eléctrica como el Diésel 2, Residual 6 y el gas natural; además del precio de metales como el cobre y aluminio, empleados en la infraestructura eléctrica.

Igualmente, señaló, se evalúa el ingreso de nueva infraestructura eléctrica, que brinda confiabilidad y seguridad al servicio eléctrico.

Así, en el 2025, las tarifas eléctricas para los usuarios domiciliarios disminuyeron principalmente por las reducciones del IPM (-3.76%) y el tipo de cambio (-10.66%) de enero a diciembre de dicho año.

Además, se registró el ingreso de nueva infraestructura eléctrica como los proyectos “Ampliación 21” de REP, “Enlace 220 kV Pariñas- Nueva Tumbes”, “Enlace 500 kV La Niña – Piura” y de los refuerzos 1 y 2 de la LT Chilca – Marcona –Montalvo (“Ampliación de la S.E. Montalvo 500/220 kV” y “Ampliación de la S.E. Poroma 500/220 kV”).